Larus Thiel räumt gleich fünf NRW-Titel ab

Der Remscheider Nachwuchsschwimmer Larus Thiel hat bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Dortmund stattfanden, mal wieder ordentlich abgeräumt. Der 13-Jährige, der für den SV Bayer aktiv ist, holte sich fünf Titel und eine Silbermedaille.

Nicht zu bezwingen war er beispielsweise über die 50-Meter-Schmetterlings-Distanz. Hier erreichte er außerdem in 25,32 Sekunden einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Eine persönliche Bestzeit (24,04) stellte er zudem beim Sieg über 50 Meter Freistil auf. Auch über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil hatte Thiel die Nase vorn. Und auch über 100 Meter Freistil siegte er in einer neuen persönlichen Bestzeit (53,45). Zum Abschluss war er noch über die von ihm selten geschwommene 50-Meter–Rücken-Distanz im Einsatz. In 29,33 Sekunden blieb er eine Sekunde über seiner Bestzeit und holte den zweiten Platz.

Vom 22. bis 26. Mai steht bei den Deutschen-Jahrgangsmeisterschaften in Berlin für Larus Thiel der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Bis zu seinem Einsatz in der Bundeshauptstadt wird noch hart gearbeitet. Dort will der Remscheider über die eine oder andere Strecke auch seiner Favoritenrolle gerecht werden.

+ Eltje Hesse holte ein Medaille in Dortmund. © SG RS

Die SG Remscheid war in Dortmund mit vier Aktiven im Einsatz. Dabei gewann Eltje Hesse über 50 Meter Rücken (31,13) die Silbermedaille. Insgesamt schwamm sie über sechs Strecken. Neben der 50-Meter-Rücken-Strecke hat sich die Remscheiderin auch über 100 Meter Rücken und 50 Meter Freistil für die DM in Berlin qualifiziert.

Dies hat auch Skadi Hesse, die ebenfalls sechs Distanzen anging, über 50 Meter Schmetterling geschafft. Über 100 Meter Schmetterling stellte sie zudem einen neuen SG-Rekord auf (1:11,16 Minuten). Auch Karim Allaham, der in Dortmund über drei Strecken schwamm, ist in Berlin dabei. Er wird die über 50 Meter angehen. Stark war auch sein Auftritt über 100 Meter Freistil. Dabei blieb er in 1:00,03 Minuten nur knapp über der „Schallmauer“ von einer Minute. Juna Acker hatte sich über 200 Meter Rücken für die NRW-Meisterschaft qualifiziert und zeigte in Dortmund eine gute Leistung. pk