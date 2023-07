Langeweile wird ein Fremdwort sein

Fußball-Bezirksligisten haben viel vor.

Bergisches Land. Ein sehr intensives Wochenende wartet auf zwei der vier Fußball-Bezirksligisten des Remscheider Kreises. Bergisch Born und auch Aufsteiger Dhünn absolvieren nicht nur ihre nächsten Testspiele, sondern betten diese auch noch in ein Trainingslager mit schweißtreibenden Einheiten ein. Dabringhausen und Ayyildiz werden dagegen „nur“ jeweils einmal spielen.

Zweimal Training und zwei weitere Vorbereitungspartien – Langeweile wird beim SSV Bergisch Born am Samstag und Sonntag ganz sicher nicht aufkommen. Trainer Tim Janowski legt aber Wert darauf, nicht nur Kondition bolzen zu lassen: „Das Wochenende wird eher taktischer Natur sein.“ In die Vollen geht der Borner Coach, wenn es um das Thema Saisonziel geht: „Wir können jetzt angreifen und wollen auf jeden Fall aufsteigen.“ Die aktuelle Form testet der SSV bei der Bundesliga-A-Jugend des Wuppertaler SV (Sa., 15.30 Uhr) sowie daheim gegen den A-Kreisligisten SC Viktoria Rott (So., 15 Uhr).

Auch beim SSV Dhünn werden die Socken qualmen. Spielertrainer Dennis Schmidt umschreibt die aktuelle Phase liebevoll als „Horrorwochen“, was drei Einheiten in der Woche und zwei Trainingslager jeweils an den kommenden beiden Wochenenden bedeutet. Am Samstag wird vor- und nachmittags trainiert, am Sonntag (15 Uhr, Staelsmühle) folgt nach einer weiteren Einheit ein Duell mit A-Kreisligist Wuppertaler SV II. „Das ist auch eine durstige Truppe“, sagt Schmidt über den Vierten der Vorsaison, gegen den er verschiedene Systeme ausprobieren möchte. Dabei fehlt nur der privat verhinderte Marius Suchanoff.

Seinen ersten Test absolviert der SC Ayyildiz Remscheid, was der neue Trainer Furkan Köstereli kaum erwarten kann: „Ich bin echt ein bisschen aufgeregt und gespannt darauf, die Jungs im Spiel zu sehen. Das ist ja schon etwas anderes als im Training.“ Sieben Mann, darunter Osman Öztürk, Recep Kalkavan und Berkan Yildirim werden beim SSV Berghausen (So., 15.30 Uhr) aber fehlen. Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist Köstereli grundsätzlich sehr zufrieden. „Die Jungs ziehen sehr, sehr gut mit.“ Das galt auch für den Ausflug zum Boxen am Mittwoch, wo der SCA mit 20 Mann die Fäuste fliegen ließ.

Schweren Herzens musste der Dabringhauser TV eines von zwei Spielen an diesem Wochenende absagen. Am Freitag sollte gegen Bergfried Leverkusen getestet werden, was die Personallage aber nicht zuließ. Damit bleibt es bei der Partie gegen die SG Hackenberg am Sonntag (15.30 Uhr, Höferhof). Weil der SV Schlebusch für den 6. August abgesagt hat, wird nun noch ein neuer Gegner für die Generalprobe gesucht.