Goldener Schuh: Lange glänzt mit einem Viererpack

An der Spitze gibt es beim Wettbewerb um die beliebte RGA-Torjägertrophäe keine Bewegung zu vermelden, da der souverän führende Patrick Kunde mit dem VfB Marathon Remscheid am vergangenen Wochenende spielfrei war. Dadurch bleibt Kunde mit starken 35 Toren souveräner Spitzenreiter. Sein ärgster Verfolger Ferhat Ülker vom FC Remscheid (25 Treffer) blieb am Sonntag ohne Schussglück. Ülker durfte sich aber immerhin über den knappen 1:0-Erfolg bei der 1. Spvg. Solingen-Wald freuen.