Landesliga-Staffelleiter hat erst am Sonntag ein Einsehen

Auf den Plätzen und Stadien der Region geht nach den starken Schneefällen gar nichts. Auch einige Handballspiele fallen aus.

Von Peter Kuhlendahl

Dass auf den Plätzen und Stadien in der Region am Wochenende Schneemänner gebaut werden können, war bereits im Laufe des Freitags klar. Dennoch waren die Verantwortlichen der Stadt Wermelskirchen zunächst die Einzigen, die reagierten und die Anlagen sperrten. Radevormwald und Hückeswagen handelten dann am Freitagabend.

Nur bei der Stadt Remscheid lautete selbst am Samstagmittag noch der lapidare Hinweis auf deren Homepage, dass auf den meisten Anlagen die Platzwarte entscheiden sollten. Mussten sie nicht, da am Mittag der Fußballkreis Remscheid alle Spiele bei den Senioren abgesagt hatte. Bedeutete, dass der Spielbetrieb in den Kreisligen komplett ruhte. Wie natürlich auch beim Nachwuchs. Am Morgen war hier im Kreis alles abgesagt worden. Wie auch in der Niederrheinliga der C-Junioren. Offiziell am längsten warten musste Landesligist FC Remscheid. Erst am Sonntagvormittag sagt der Staffelleiter die Partie ab. Kommentar von FCR-Trainer Acar Sar: „Was für eine Überraschung.“

Bergischer Handballkreis reagiert bereits am Samstagvormittag

Der Bergische Handballkreis reagierte früh. Im Senioren- und auch im Nachwuchsbereich im Kreis waren angesichts der zum Teil zunächst chaotischen Straßenverhältnisse alle Spiele abgesagt worden. Darunter fielen auch die Partien in der Handball-Bezirksliga am Samstag.

Eine Etage höher – auf der Ebene des Handball-Verbandes Niederrhein – wollten die Verantwortlichen keine generellen Absagen aussprechen. Allerdings zeigten sich die Funktionäre tolerant, was individuelle Anfragen betraf. So ersparten sie dem TV Aldekerk II die Anreise zum Oberligaspiel bei der HG Remscheid. Dieses Spiel muss nun innerhalb der nächsten beiden Wochen – da bleibt nur ein Wochenspieltag – nachgeholt werden.

Nicht wegen Schnee und Eis auf der Straße, sondern wegen des undichten Hallendachs Am Schwanen sind die Heimspiele des HC und des TuS Wermelskirchen in der Landes- beziehungsweise Verbandsliga ausgefallen. „Es ist wie in jedem Jahr, wenn der erste Schnee fällt. Wir müssen an die Stadt hohe Summen zahlen, damit der Boden gereinigt wird, aber die tut wegen des Dachs nichts“, betonte TuS-Abteilungsleiter Eckhard Schmied.

Die Verbandsligafrauen des HCW hatten am Samstag die Fahrt zum Spiel nach Krefeld wegen der Schneefälle abgesagt. Aus dem gleichen Grund fielen am Sonntag das Oberligaspiel der Frauen der Panther in Wipperfürth und das Bezirksligaspiel des Remscheider TV beim Bergischen HC IV aus.