Lampenfieber schwingt bei der DM mit

Talente aus Wermelskirchen und Remscheid überzeugen auf der großen Billard-Bühne. Sie trainieren bei der Bergischen Pool Union.

Von Christian Werth

Auch wenn sie eigentlich für ihre Nervenstärke bekannt sind, kam diesmal doch ein wenig Lampenfieber auf. Die Poolbillard-Talente Kimberly Puschke aus Wermelskirchen und Amy-Marlies Blaum aus Remscheid präsentierten sich vor wenigen Tagen im hessischen Bad Wildungen auf der deutschlandweit größtmöglichen Billardbühne und meisterten ihre erste U19-DM mit Bravour.

In drei von vier Wettbewerben spielte sich die 15-jährige Kimberly bis ins Viertelfinale und erreichte damit dreimal Platz fünf. Gleich vier Top-Ten-Resultate brachte Billard-Nesthäkchen Amy mit nach Hause. Die Zehnjährige zog in allen Wettbewerben bis ins Achtelfinale ein, was jeweils Rang neun bedeutete. „Wir sind stolz auf das Abschneiden der Mädels. Sie haben auf ganzer Ebene überzeugt“, sagt Maximilian Süss, ihr Trainer bei der Bergischen Pool Union.

So sei bereits die Qualifikation als großer Erfolg zu werten. Zumal eine DM-Teilnahme bislang nur ganz wenigen Union-Spielern gelungen war. Über Top-Drei-Platzierungen bei Verbands- und Landesmeisterschaften hatten die beiden Nachwuchsspielerinnen den Sprung auf die ganz große Bühne geschafft. „Ein ganz tolles Erlebnis und wesentlich lauter als erwartet“, schwärmt Mannschaftsbetreuerin Diana Mucha von der besonderen DM-Stimmung, die bei der Jugend wesentlich euphorischer ausfällt als im Poolbillard der Erwachsenen.

Trainer Maximilian Süss lobt das Duo in den höchsten Tönen

„Das war schon ganz schön heftig, wie man da angefeuert worden ist. Aber schön“, wunderte sich auch Amy Blaum über die Atmosphäre in Bad Wildungen. „Eigentlich kenne ich gar kein Lampenfieber. Aber da hab ich es dann doch gespürt“, verrät die Zehnjährige. Auch DM-Mitstreiterin Kimberly Puschke konnte die besondere Bühne nicht ganz außer Acht lassen. „Man war schon aufgeregter als sonst. Schließlich weiß man ja, worum es geht“, berichtet die ehrgeizige 15-Jährige.

Trainer Maximilian Süss hält seine beiden Schützlinge für große Talente, die neben den körperlichen Voraussetzungen auch die im Billard so wichtige Konzentrationsfähigkeit mitbringen. „Die beiden sind sehr ehrgeizig und können sich in der Sache so richtig festbeißen“, lobt der Coach.

Dabei sind die beiden Jugendspielerinnen noch gar nicht lange im Verein. Während Amy vor zwei Jahren ihre ersten Kugeln spielte, ist Kimberly sogar erst seit einem Jahr dabei. Während der Teenager aus eigenem Antrieb heraus seine Leidenschaft fürs Poolbillard entdeckte, ist das „Billard-Küken“ der Union ganz klassisch durch ihre ebenfalls dem Wettkampfgeschehen angehörenden Eltern Matthias und Katharina zu ihrem Sport gekommen und hat auf Anhieb Gefallen daran gefunden.

„Das macht einfach nur unglaublich viel Spaß“, findet Amy, verrät jedoch, dass sie nebenher auch noch Geräteturnen und Tanzen betreibt. Da auch die anderen Hobbys nicht zu kurz kommen sollen, beschränkt sich die Zehnjährige in Sachen Billard momentan noch auf das einmal in der Woche stattfindende Jugendtraining.

Kimberly Puschke träumt bereits vom Titelgewinn

Auf wöchentlich drei bis vier Einheiten kommt indes Kimberly, die trotz der Anfahrt aus Wermelskirchen inzwischen auch beim Erwachsenentraining mitmacht und in der dritten Unions-Mannschaft bereits regelmäßig am Kreisklassen-Spielbetrieb teilnimmt. „Ich wollte ganz bewusst einen Sport machen, der die Konzentration fördern kann. Denn das hilft einem letztlich auch in der Schule weiter“, sieht die Wermelskirchenerin eine nützliche Begleiterscheinung in ihrer neuen Sportart, für die sie sogar das Badmintonspielen aufgegeben hat.

VEREIN BERGISCHE BILLARD UNION Der Verein hat seine Heimat im „Rack´n Roll Billard Cafe“ in der Daniel-Schürmann-Straße in der Remscheider Innenstadt. Auch wenn der ganz große Billard-Boom der 80er Jahre vorbei ist, sei seit einigen Jahren wieder ein merklicher Aufschwung zu verzeichnen, weiß Unions-Vorsitzender Maximilian Süss und berichtet von 35 Mitgliedern im Alter zwischen 10 und 61 Jahre. Die Union nimmt zurzeit mit drei gemischten Mannschaften am Ligabetrieb teil, wovon die erste in der Bezirksliga zum Queue greift. Wie auch bei der Jugend-DM wird in den vier Pool-Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 gespielt.

Ich möchte irgendwann Deutsche Meisterin werden“, hat Kimberly Puschke große Ziele und hält deren Umsetzung in allen vier Pool-Disziplinen für möglich. Das 10-Ball ist Amy Blaums erklärte Lieblingsdisziplin. Auch sie strebt schon jetzt die erneute DM-Qualifikation an und will genau wie ihre Trainingspartnerin bis zum Start der neuen Ligasaison im Herbst das ein oder andere ambitioniertere Turnier bestreiten.