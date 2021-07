Kurtagic glaubt, dass es für den BHC sehr schwierig wird

Handball: Der Gummersbach Noch-Trainer lässt die Zukunft entspannt auf sich zukommen. Er lobt die Spielgemeinschaft Neuss/Düsseldorf.

Von Peter Kuhlendahl

So ganz verinnerlicht scheint Emir Kurtagic noch nicht zu haben, dass er ab der kommenden Saison nicht mehr auf der Trainerbank des Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach sitzt. Kein Wunder, ist er doch seit Dezember 2011 bei den Oberbergischen im Amt. Im Herbst vergangenen Jahres hatte ihm der VfL dann mitgeteilt, dass man in der neuen Saison nicht mehr mit ihm plant.

+ Früher: Emir Kurtagic als Linksaußen des Wermelskirchener TV in der Handball-Regionalliga. © Battefeld

Als im ersten Heimspiel des Jahres vor wenigen Tagen die SG Flensburg-Handewitt beim VfL zu Gast war, gab deren Trainer Ljubomir Vranjes seine Abschiedsvorstellung in der Schwalbe-Arena. Und als Pressekonferenzleiter Dirk Müller den SG-Coach, der zum ungarischen Spitzenclub Veszprem wechselt, nach der Partie verabschiedete, meinte Kurtagic sogar: „Vielleicht sieht man sich hier in der Champions-League mal wieder.“

Dann allerdings ohne 36-jährigen gebürtigen Bosnier, der seit seinem 14. Lebensjahr in Gummersbach wohnt und beim TuS Derschlag handballerisch groß geworden ist. Nach kurzen Stippvisiten beim TV Jahn Wahn und dem Wermelskirchener TV war Kurtagic insgesamt mehr als zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen für den Bundesligisten aus dem Oberbergischen aktiv.

Was er nun in der neuen Saison macht, ist weiter völlig offen. „Ich hatte schon ein paar Angebote. Aber ich warte erst einmal ab“, sagt Kurtagic, der aktuell seine sämtliche Energie auf die restliche Spielzeit in Gummersbach richtet. „Und wenn es danach erst einmal eine Pause gibt, ist das auch kein Problem. Ich werde nichts überstürzen.“

Offen lässt er damit auch, ob er seine Zelte nach den vielen Jahren im Bergischen Land und in der verrückten Handballregion abbricht. Ansonsten nimmt er mit Interesse zur Kenntnis, was um ihn herum passiert. Wie zum Beispiel in Neuss und Düsseldorf. Dort ist vor wenigen Tagen eine Spielgemeinschaft gegründet worden, die als kurzfristiges Ziel den Aufstieg in die Bundesliga angekündigt hat.

Kurtagic lobt die Entwicklung in Neuss und Düsseldorf

„Ich sehe diese Entwicklung sehr positiv. Nicht nur für die Stadt Düsseldorf und die weitere Region wäre es wichtig, einen weiteren Bundesligisten in einer der wichtigen Sportarten zu haben“, meint Kurtagic, der in diesem Zusammenhang auch etwas mit Sorgen auf den Ligakonkurrenten Bergischer HC blickt. „Trotz des Sieges in Berlin dürfte es für den BHC sehr schwierig im Kampf um den Klassenerhalt werden“, glaubt der frühere Linksaußen, der in der Spitze der deutschen Trainergilde mit akribischer Arbeit Fuß gefasst hat.