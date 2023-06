Kurt verlässt Ayyildiz

Bergisches Land. Fußball: Fatih Kurt war in der zurückliegenden Saison die Lebensversicherung für den SC Ayyildiz. Mit 29 Treffern hat der Torjäger maßgeblich zum Verbleib in der Bezirksliga beigetragen. Fest steht: Es wird keine weitere Zusammenarbeit geben. Viel deutet darauf hin, dass der Angreifer in der kommenden Spielzeit für den TSV Ronsdorf spielt. Indes meldet der SCA zwei Neuverpflichtungen: Von oben genannten Wuppertalern schließt sich Okan Ciftci (Torhüter, 22) dem SC Ayyildiz an. Und von Bayer Wuppertal kommt Soufian El Hajui. Er ist im Mittelfeld zu Hause und 25 Jahre alt.