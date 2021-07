Goldener Schuh: Kunde gewinnt erneut die Trophäe

Trotz seiner Sperre am letzten Spieltag hatte Patrick Kunde gut lachen. Er gewann erneut den Goldenen Schuh und sah einen 5:1-Erfolg des VfB Marathon bei der SG Hackenberg.

Wie erwartet gab es am letzten Spieltag keine Veränderung bei der Torjägerliste.

Von Peter Brinkmann

Die Entscheidung ist gefallen. Nach 2015 gewinnt Patrick Kunde vom VfB Marathon Remscheid erneut die begehrte RGA-Torjägertrophäe. Dabei war der Reinshagener Klassestürmer am Sonntag gegen die SG Hackenberg zum Zuschauen verurteilt, da er in der Vorwoche die gelb-rote Karte gesehen hatte.

So stehen am Ende für Kunde starke 37 Treffer zu Buche. Eigentlich hatte der Torjäger sogar 40 Mal getroffen. Doch bekanntlich hatte die 1. Spvg. Remscheid gegen Ende der Hinrunde ihre erste Mannschaft zurückgezogen. Daher mussten Kunde die drei Tore aus der Partie gegen die Honsberger abgezogen werden.

Dennoch kann der VfB-Akteur mit dieser Leistung sehr zufrieden sein und sich guten Gewissens von seinen Teamkameraden verabschieden. In der neuen Saison geht Patrick Kunde für den SV 09/35 Wermelskirchen in der Bezirksliga auf Torejagd. Die RGA-Sportredaktion sagt herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Goldenen Schuhs.

Ein Extra-Lob hat sich ebenfalls Ferhat Ülker verdient. Der Stürmer des FC Remscheid lieferte eine überragende Spielzeit ab, erzielte viele Tore und feierte mit dem FCR den souveränen Aufstieg in die Landesliga. Am Sonntag traf Ülker noch einmal für den FCR bei der Niederlage in Ronsdorf und hat nun 32 Treffer auf seinem Konto.

Den dritten Rang teilen sich gemeinsam der Borner Nick Salpetro und der Hastener Matthias Csernak mit jeweils 26 Erfolgen.

Der Endstand der Saison 2016/17

1. Patrick Kunde (VfB Marathon Remscheid, 37 Treffer)

2. Ferhat Ülker (FC Remscheid, 32)

3. Nick Salpetro (SSV Bergisch Born), Matthias Csernak (Hastener TV, je 26)

5. Dennis Rauchhaus (Born 25)

6. Dennis Prinz (BV Burscheid), Chris Stumpf (SV 09/35 Wermelskirchen, je 23).