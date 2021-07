Kreuzfahrttour entpuppt sich als wahres Abenteuer

Patricia Klemm befindet sich derzeit als Golfexpertin auf hoher See. Ohne Passagiere steuert das Schiff mittlerweile Europa an.

Von Fabian Herzog

Sie hatte sich auf ein unvergessliches Abenteuer eingestellt. Dass dies nun aber derart spektakulär ablaufen würde, hatte Patricia Klemm nie und nimmer erwartet. Die unternehmungslustige Remscheiderin, die in ihrem Leben schon mit so manch einem Projekt für Abwechslung gesorgt hat, ist derzeit als Golfexpertin auf einem Kreuzfahrtschiff des Touristikkonzerns TUI unterwegs. Allerdings ganz anders, als dies in der Zeit vor Corona geplant gewesen ist. Doch der Reihe nach.

Nachdem sie ihr Sportmanagement-Studium auf dem neuen Campus des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg – die Masterarbeit drehte sich um die Mitgliedergewinnung beim Golf-Club Dreibäumen in Hückeswagen – abgeschlossen hatte, träumte Klemm davon, einen Job im Sport zu finden.

+ Selfie in Vietnam: Klemm mit einem Caddy. © PK

Über die Sporthochschule Köln fand sie eine Ausschreibung von TUI, in der eine Golfexpertin für eine sechsmonatige Kreuzfahrt gesucht wurde. Voraussetzung: ein Handicap von mindestens zwölf und Kenntnisse im Sportmanagement. „Das passte wie die Faust aufs Auge“, sagt die 29-Jährige, die es mittlerweile auf ein Handicap von sechs gebracht hat.

Trotzdem wollte die Entscheidung wohl überlegt sein. Schließlich bedeutete ein solches Abenteuer auch, den unbefristeten Job bei Gira in Radevormwald und die Wohnung aufzugeben. Außerdem war sie gerade erst Tante geworden. „Ich habe mich gefragt: Will ich das wirklich durchziehen?“, erinnert sich Klemm.

Schließlich entschloss sich die Remscheiderin, bei TUI zuzusagen. Ihr gesamtes Mobiliar lagerte sie in Rade ein und fieberte dem großen Abenteuer entgegen.

Reise startet in Oman – 2500 Passagiere sind an Bord

Am 8. November 2019 ging es los. In Maskat, der Hauptstadt von Oman, ging Klemm an Bord. Zusammen mit rund 2500 Passagieren und 1000 Crewmitgliedern. Von dort führte der Weg zunächst über Mumbai nach Sri Lanka und von dort weiter in Richtung Ferner Osten. Malaysia, Vietnam, Thailand – „an jedem Hafen, wo es einen Golfplatz gibt, bin ich mit den Gästen von Bord gegangen und habe eine 18-Loch-Runde gespielt“, erzählt sie und schwärmt: „Damit habe ich in den vergangenen vier Monaten mein Geld verdient.“

Die unbeschwerte Zeit – Weihnachten wurde vor der chinesischen Metropole Hongkong gefeiert – endete aber vor etwa einem Monat. „Zunächst haben wir von Corona wenig bis gar nichts mitbekommen. Ab Ende Februar musste aber in allen Häfen, wo jemand von Bord gehen wollte, Fieber gemessen werden.“ Auffälligkeiten gab es aber keine, was Klemm auch darauf zurückführt, dass „in Thailand und Vietnam nur wenig Infizierte“ gab. Mit der Verbreitung des Virus in Deutschland und der steigenden Zahl Betroffener verschärfte sich jedoch die Situation. Plötzlich mussten für Deutsche in Vietnam strenge Auflagen erfüllt werden, damit diese dort an Land gehen durften. In Malaysia wurde der Hafenbetrieb gar komplett eingestellt.

So kam es am 9. März dazu, dass sämtliche Passagiere und auch ein Viertel der Besatzung ausgeschifft und zurück nach Deutschland geflogen wurden. „Das war schon echt krass“, sagt Klemm, „wir wussten nicht, was noch alles passiert.“

Reduzierte Geschwindigkeit, um auf der Rückreise Sprit zu sparen

Seitdem befindet sich das Kreuzfahrtschiff auf der Rückreise. Allerdings auf einer anderen, als ursprünglich vorgesehen. Geplant ist nun, am 1. April durch den Sueskanal das Mittelmeer zu erreichen und in Heraklion auf der griechischen Insel Kreta anzulegen. „Bis dahin fahren wir mit reduzierter Geschwindigkeit, um Sprit zu sparen“, erzählt die Remscheiderin. Ihre Gefühle sind dabei hin- und hergerissen. „Es ist schon sehr komisch. Uns hier an Bord geht es super. Wir können uns frei bewegen, ins Fitnessstudio gehen, abends Bingo spielen und einer Liveband zu hören. Wenn man dann aber den Fernseher anmacht, sieht man, was in der Welt los ist.“

Auch ihre Situation ist alles andere als geklärt. „Wir wissen nicht, ob es überhaupt noch Häfen gibt, die ihren Betrieb nicht eingestellt haben.“ Auch die Frage, ob es Flüge nach Deutschland gibt, ist ungewiss. Klemm: „Wir versuchen aber, das alles auszublenden und das Beste draus zu machen. Uns fehlt ja auch an nichts. Wir haben Essen. Und wir haben auch Toilettenpapier.“

PATRICIA KLEMM

SPORTLICH Die Remscheiderin ist nicht nur eine ausgezeichnete Golferin, die vor drei Jahren bei der Deutschen Long-Drive-Meisterschaft Bronze geholt hat, sondern auch eine ambitionierte Footballerin. Sie spielte eine Zeit lang bei den Solingen Paladins und anschließend bei den Bochum Miners in der zweithöchsten deutschen Liga.