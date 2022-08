In Runde eins des Kreispokals tritt Bezirksliga-Aufsteiger HSG VfL Solingen/Burg beim Landesligisten ATV Hückeswagen an. Der Tausch des Heimrechts war nötig, weil in Solingen am Wochenende keine Halle zur Verfügung steht. In Hückeswagen wiederum sind zurzeit keine Zuschauer zugelassen. -lc-