Kreis Remscheid lädt zur Arbeitstagung

Bergisches Land. Am 13. August beginnt die Saison in der Kreisliga A. Ob an dem Tag auch in der Kreisliga B, wird davon abhängen, wie viele Teams in den jeweiligen Gruppen am Start sind. Allen gemein ist, dass sie am Dienstag, 1. August, an der Arbeitstagung des Fußball-Kreises Remscheid teilnehmen müssen. Die findet ab 19 Uhr im Kreisjugendheim Am Hagen in Remscheid statt.