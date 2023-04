Kraft und Wrede sind bei der EM mit dabei

Remscheider Darts-Nachwuchs.

Zwei junge Remscheider trumpfen derzeit in der Darts-Szene auf. Die deutschen Jugendmeisterschaften in Kalkar standen zuletzt im Zeichen von Giovi Kraft und Luca Wrede, die in dem bärenstark besetzten Teilnehmerfeld der U15 die Ränge drei und sechs belegten. Dabei – und auch schon in der Zeit davor – haben sich die beiden so natürlich und spielstark präsentiert, dass sie für die Europameisterschaft im Juni nominiert worden sind. Für das deutsche Jugendnationalteam und damit auch für Kraft (12) und Wrede (13) geht es dann ins spanische Benidorm.

Kraft hat im letzten Jahr eine unglaubliche sportliche Entwicklung genommen. Er sicherte sich in Kalkar nicht nur Bronze im Einzel, sondern auch noch Gold im Doppel an der Seite von Tim Oberfrank. Auch Wrede hätte gerne eine Medaille in den Händen gehalten, scheiterte nur knapp an dem Vorhaben. Jetzt fiebern beide der EM entgegen. Und mit ihnen freuen sich die Verantwortlichen des Gartenheims Kremenholl („Bei Diddi“) und der Dorfschänke in Lüttringhausen. Dort trainieren die beiden Riesentalente, die vereinslos sind und zum Teil sogar schon bei Erwachsenenturnieren mitmischen.

Wer weiß: Vielleicht findet sich angesichts der großartigen Erfolge eine Firma oder eine Einzelperson, der die beiden jungen Sportler im Hinblick auf die EM in Spanien und auf weitere Turniere in größeren Entfernungen finanziell unterstützen möchte. Luca Wredes Mutter Nina sagt: „Die Kosten sind schon hoch.“ Dankbar sind die Familien, dass der Verband mit Marene Westermann eine enorm engagierte Jugendleiterin hat: „Ohne sie wäre das alles nicht möglich.“ ad