Konkurrenzkampf beim FCR tobt – 7:0!

Fußball: 09/35-Test endet 1:0 (1:0)

Remscheid. Der FC Remscheid ging in seinem vorletzten Testspiel erwartungsgemäß als Sieger vom Platz. In zwei Wochen zum Landesligastart gegen DV Solingen wird es für die Mannschaft von Marcel Heinemann sicher schwieriger als beim 7:0 (2:0) gegen den Bezirksligisten DJK Viktoria Frechen.

Vor allem in der zweiten Hälfte drehte der FCR bei sommerlichen Temperaturen auf, schoss zum Teil wunderschöne Tore. War der Trainer in der Anfangsphase noch unzufrieden gewesen („Die Bälle müssen kommen. Das ist zu wenig.“), so besserte sich seine Stimmungslage zusehends.

Unter anderem deshalb, weil sich einige Spieler in den Vordergrund spielten, die erst im Verlauf der Partie gekommen waren. Wie Germano Bonanno, der zwei Tore vorbereitete und eins selbst erzielte (87.). Oder der zweifache Torschütze Alessio Bisignano (74./84.). Eindeutig: Der Konkurrenzkampf tobt. Für die weiteren Treffer zeigten Francesco Di Donato (20./46.), Ahmed Al Khalil (57.) und Tristan Maresch (90.) verantwortlich.

Testspiel SV 09/35 Wermelskirchen - Mülheimer FC 97

Einen hochwertigeren Gegner, nämlich den letztjährigen Ligarivalen Mülheimer FC 97, hatte sich Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen zur Formüberprüfung herausgepickt. Und durfte sich nach einer intensiven Begegnung in seiner positiven Entwicklung bestätigt sehen.

Eray Yigiter erzielte nach knapp einer Stunde beim 1:0 (1:0) gegen einen sehr gut organisierten Gegner per Kopf das Tor des Tages. Yannick Raufeiser hatte die Vorarbeit geleistet. Weitere gute Gelegenheiten in Abschnitt eins blieben ungenutzt. So scheiterte Frederik Streit per Freistoß am Pfosten.

Nach der Pause hatten die Gäste mehr Spielanteile, sahen sich aber einem gut organisierten SV 09/35 gegenüber. „Es ist geil, dass wir die beiden letzten Spiele gegen Landesligisten gewonnen haben und ohne Gegentor geblieben sind“, fand Trainer Sebastian Pichura.

Saisonstart in der Bezirksliga: Dreifach-Schneider sichert Derbysieg