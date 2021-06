FCR kommt im Ruhrpott unter die Räder

Fußball-Landesligist unterliegt bei Genc Osman Duisburg.

Von Peter Kuhlendahl

Der FC Remscheid knüpfte am späten Sonntagnachmittag im Ruhrgebiet da an, wo er eine Woche vorher bei der 0:1-Pleite gegen Dinslaken aufgehört hatte. Bei der 0:4-Niederlage beim SV Genc Osman Duisburg hatte man wieder das Gefühl, dass der FCR noch ewig hätte spielen können, ohne einen Treffer zu erzielen.

Doch anders als zuletzt hatten die Gäste in einigen Situationen einfach Pech. Ein Freistoß von Ferhat Ülker, ein Kopfball von Nico Langels und ein Schuss von Ahmed Al Khalil landeten am Pfosten oder Latte. Dies passierte aber erst, als die Duisburger bereits mit drei Treffern (2./40./76.) in Führung lagen. „Darum kam ein Sieg nie in Frage. Das war heute unsere schlechteste Saisonleistung“, erklärte FCR- Trainer Marcel Heinemann, der nach 81 Minuten auch noch den vierten Gegentreffer mitansehen musste.

Der Hauptgrund für die Pleite war für ihn die fehlende Einstellung der Remscheider. Aber genau das hatte Heinemann gegen die abgezockten Duisburger im Vorfeld eingefordert. „Doch scheinbar hat mir keiner richtig zugehört“, sinnierte der Coach. Und genau aus diesem Grund fiel der frühe Rückstand, der die Gäste aber auch zunächst nicht aufweckte. Die Gastgeber konnten viel zu lang schalten und walten, wie sie wollten. Und gerade da machte sich negativ bemerkbar, dass Mittelfeldakteur Yuya Yamaura verletzungsbedingt fehlte.

FCR: Senderovic, Angelov (65. Ülker), Babic, Tilly, Langels, Funke (75. Buscemi), Mehmeti, Haba (80. Streit), Stanojevic, Posavec (85. Kupfer), Al Khalil.