Sie haben am Mittwochabend nichts vor und möchten die Menschen in der Türkei und in Syrien unterstützen, die unter dem schrecklichen Erdbeben zu leiden haben? Dann besuchen Sie doch das Benefizspiel zwischen dem FC Remscheid und dem SC Ayyildiz auf dem Lüttringhauser Jahnplatz. Das wird um 19.30 Uhr dort angepfiffen und ist durch den guten Kontakt der beiden Vereine in diesen Tagen kurzfristig organisiert worden. Die gesamten Eintrittsgelder werden den Opfern der Katastrophe beziehungsweise deren Angehörigen zur Verfügung gestellt. Zudem wird jede weitere Spende dankbar entgegengenommen. Beim SCA freut man sich sehr über die Initiative, die vom FCR ausgegangen ist. „Wir sind sehr dankbar“, sagt Geschäftsführer Bülent Atsan nach dem Anruf von Team-Manager Mike Zintner. Man wurde sich schnell einig. Zumal es im Ayyildiz-Kreis auch Spieler gibt, bei denen Verwandte von dem Erdbeben betroffen sind. Also: Nichts wie hin. Wir alle können helfen, und jeder Cent zählt.