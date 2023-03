Kolping will Revanche

Die Spiele am Wochenende.

Acht Spiele in Folge hat der Remscheider TV zuletzt in der Landesliga verloren. Am Samstag (18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Berufskolleg) ist nun der Tabellenvorletzte TTV Letmathe beim Schlusslicht der Liga zu Gast. Im Hinspiel konnte der RTV einen 9:4-Sieg feiern. Aber auch ein erneuter Erfolg würde am Abstieg nichts mehr ändern.

Auf ein Mittelfeldduell zweier Teams, für die es in der Bezirksligasaison um nichts mehr geht, blickt die SG Kolping Remscheid im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr, Pestalozzistraße). Zu Gast ist die DJK Adler Union Frintrop aus Essen. Die SG, die keine personellen Probleme hat, will Revanche für die 5:9-Hinspielniederlage nehmen.

Große personelle Probleme plagen die Verbandsliga-Frauen des TB Groß-Ösinghausen auch vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) beim ETuS Wedau. Im vorletzten Saisonspiel fallen Angelika Zybarth, die verletzte Monika Otto und Urlauberin Uli Birkenbeul aus. Dafür helfen Inge Kirsch-Sochiera und Marion Reball aus. Chancen rechnen sich die Burscheiderinnen in Duisburg keine aus. -pk-