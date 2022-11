Köhler wechselt und trifft zukünftig auf seinen Amboss

Mit Erstligist Cologne Crocodiles hatte er dieses Jahr noch für Furore gesorgt und war erst im Play-off-Halbfinale ausgeschieden. Jetzt hat sich Jan-Niklas Köhler aber dazu entschlossen, noch mal ein neues Abenteuer zu suchen. Der Remscheider Defensivspieler schließt sich Oberligist Krefeld Ravens an und trifft damit in der nächsten Saison auch auf sein Ex-Team Amboss. „Mir ist in Köln leider ein bisschen der Spaß am Football flöten gegangen“, berichtet Köhler von seinen Beweggründen. Außerdem sei Kai Schreckenberg, der neue Headcoach der Krefelder, der früher ebenfalls für den Amboss gespielt hat, ein guter Freund von ihm. Dieser lockte nun mit der Vision 1. Liga. Köhler: „Und jetzt machen wir einen Durchmarsch.“ fab