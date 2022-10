Knüller-Paarungen bleiben in dieser Runde aus

Das Viertelfinale des Kreispokals ist ausgelost

Bis die genaue Ansetzung der einzelnen Partien feststeht, dauert es noch ein paar Tage. Sicher ist: Das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals wird zwischen dem 25. und 27. Oktober ausgetragen. Dann kommt es zu folgenden Paarungen: Hastener TV – SC Heide, TS Struck – Dabringhauser TV, TuRa Süd – FC Remscheid und SSV Dhünn – SSV Bergisch Born.

Ausgelost wurden diese vier Begegnungen am Abend in den Räumlichkeiten des Fußballkreises Remscheid. Als Glücks- (oder Unglücksbote?) fungierte Reda Bouzidi unter der Aufsicht von Aylin Caliskan. Der Jungschiedsrichter war zufrieden mit der Konstellation: „Obwohl ich mir zum Teil noch ein paar andere Spiele gewünscht hätte.“ Welche – das verriet er nicht. Die höherklassigen Mannschaften werden sich auf jeden Fall in dieser Runde aus dem Weg gehen und sind in ihren jeweiligen Partien die Favoriten. Lediglich beim Duell zwischen Hasten und Heide treffen zwei Teams aus einer Liga aufeinander. -ad-