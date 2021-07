Es knistert auch beim Geburtstag

Die IGR gratuliert dem RSC mit der Teilnahme am Turnier. An diesem Freitag geht es los.

Von Andreas Dach

Manchmal sieht man sich ja schneller wieder als gedacht. Gerade erst hatte die IGR Remscheid einigermaßen verdaut, den deutschen Rollhockey-Pokal nicht in die Höhe gestemmt zu haben, da kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem Gegner, der ihr in den beiden Finals den Pott aus den Händen gerissen hat. Von diesem Freitag bis Sonntag nimmt die IGR an einem großen internationalen Turnier in der Alfred-Henckels-Halle teil, welches der RSC Cronenberg angesichts seines 65-jährigen Vereinsbestehens ausrichtet. Dabei kommt es im Rahmen der Veranstaltung auch zum direkten Aufeinandertreffen mit den Wuppertalern – am Samstag um 13.30 Uhr.

Bereits an diesem Freitag rollen die Remscheider erstmals in die altehrwürdige Halle ein. Sie bestreiten um 19 Uhr das Eröffnungsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft. Was von einer besonderen Konstellation begleitet wird. Mit Yannick Peinke, Daniel Strieder, Alex Ober und Jonas Langenohl gehören vier Akteure der IGR auch dem deutschen Kader an. Was einen intensiven Austausch mit Bundestrainer Tobi Wahlen nötig macht. „Wir sind im stetigen Gespräch“, bestätigt IGR-Trainer Marcell Wienberg, der bei dem Turnier letztmalig die Verantwortung für die Remscheider trägt, ehe Timo Meier das Sagen hat.

Für das Auftaktspiel steht bereits fest: Peinke trägt die deutschen Farben, Ober, Langenohl und Strieder werden die Rollen für die IGR unterschnallen. Wobei hinter dem Einsatz des Letztgenannten noch ein Fragezeichen steht: Er hatte sich in den Pokalfinals gegen Cronenberg eine Knieverletzung zugezogen. Wie ernst es um ihn bestellt ist, wird sich bei einer MRT-Untersuchung herausstellen, die in diesen Tagen terminiert ist. Wienberg: „Wir gehen davon aus, dass es sich nur um eine Prellung handelt.“

Alle freuen sich auf die lebende Legende Marc Gual

Die Besetzung der sportlichen Geburtstagsparty ist beachtlich. Neben dem Gastgeber, der IGR und der deutschen Nationalmannschaft sind auch das französische Nationalteam und eine Auswahlmannschaft mit katalanischen Topspielern dabei. Vor allem auf die lebende Legende Marc Gual freuen sich die Rollhockeyfreunde aus Nah und Fern schon sehr. Kurz gesagt: Es lohnt sich bestimmt, an einem der Tage (oder auch an allen) in Cronenberg vorbeizuschauen. Zumal es für die Nationalmannschaften aus Deutschland und Frankreich um die Vorbereitung auf die World-Roller-Games in Barcelona geht, die vom 4. bis 14. Juli stattfinden.

Noch steht der deutsche Kader dafür nicht fest. Allen vier IGR-Akteuren traut man aber zu, auf den WM-Zug nach Spanien aufzuspringen. Da macht es Sinn, sich in Wuppertal schon einmal von der besten Seite zu präsentieren. Völlig egal, ob im Dress der IGR oder mit dem Adler auf der Brust.

Marcell Wienberg geht davon aus, dass es für seine Schützlinge auch Doppelspieltage geben wird. Bedeutet: Sie könnten für beide Teams auflaufen. „Konditionell haben sie das drauf“, ist der Coach von seinen Spielern überzeugt.

Erholung am Ballermann soll Früchte tragen

Zumal zwei von ihnen gut erholt aus Mallorca anreisen werden. Alex Ober und Jonas Langenohl gehör(t)en einer fröhlichen Reisegruppe aus aktuellen und ehemaligen Spielern der IGR an, die in den vergangenen Tagen im „Luftkurort Ballermann“ die Saison haben ausklingen lassen.

ZEITPLAN FREITAG IGR Remscheid – Deutschland (19 Uhr). SAMSTAG IGR – RSC (13.30 Uhr), Deutschland – Katalonien (15.30 Uhr), Frankreich – IGR (17 Uhr), Katalonien – RSC (18.30 Uhr), Deutschland – Frankreich (20 Uhr). SONNTAG Frankreich – RSC (11 Uhr), IGR – Katalonien (12.30 Uhr), Deutschland – RSC (14 Uhr), Katalonien – Frankreich (15.30 Uhr), Schlussfeier (17 Uhr).

Der Kader der IGR ist komplett, wobei Julian Peinke aus privaten Gründen nur am Samstag zur Verfügung steht. Am Dienstag findet in Hackenberg die Abschlussbesprechung der Saison statt. „Dann übergebe ich alles an Timo Meier und Markus Wilk“, sagt Marcell Wienberg. Vielleicht macht ihm seine Mannschaft in Cronenberg ja noch ein Abschiedsgeschenk und bezwingt den aktuellen Pokalsieger. . .