Patrick Kunde zieht sich einen Kreuzbandriss zu

Landes- und Bezirksligisten testen weiter. Knieverletzungen trüben die Stimmung.

Von Andreas Dach und Fabian Herzog

Natürlich freut man sich beim FC Remscheid auf das Wiedersehen mit Christian Knappmann und Pascal Königs. Beide haben mal für den FC Remscheid gekickt, beide sind inzwischen für Westfalia Herne tätig und haben als Trainer beziehungsweise Torhüter dazu beigetragen, dass der Club aus dem Ruhrpott am Ende vergangener Saison in die Oberliga Westfalen aufgestiegen ist.

Bevor das Testspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen am Samstag um 14 Uhr auf der Sportanlage Grafweg in Castrop-Rauxel angepfiffen wird, dürften gewiss einige Hände geschüttelt werden. Das könnte es dann aber auch schon gewesen sein mit den Nettigkeiten. Geht es doch darum, im Hinblick auf die neue Spielzeit die Automatismen zu verfestigen. Was gerade im Fall des FCR schwierig wird: Der Kader ist urlaubs- und verletzungsbedingt erheblich ausgedünnt.

„Es geht für uns darum, gut zu stehen“, sagt Trainer Zdenko Kosanovic. Eine Woche vor dem Knüller im Niederrheinpokal gegen die SSVg. Velbert wäre eine Packung für die Psyche wenig hilfreich. Gerade die vom Coach bevorzugte Viererkette in der Abwehr wird viel zu tun bekommen. Da dürfte es wichtig sein, dass mit Kevin Hartmann ein Spieler nach seiner Erkältung vor der Rückkehr ins Team steht. Wobei sich die Bergischen (unter anderem ohne den angeschlagenen Ferhat Ülker) nicht alleine darauf konzentrieren wollen, gegnerische Tore zu verhindern. Kosanovic jedenfalls verspricht: „Wir suchen auch noch vorne unsere Chance.“

Rade schlägt Hackenberg mit 5:0 – verliert aber Janik Lemmer

Auch Matthias Winkler präferiert eine offensive Spielweise. Entsprechend bilanzierte der Trainer des Bezirksligisten SC 08 Radevormwald nach dem 5:0 (3:0) am Donnerstagabend gegen A-Kreisligist SG Hackenberg: „Vom Ergebnis her war das vollkommen in Ordnung. Es hätte aber auch höher ausfallen können.“ Erfolgreich für sein Team waren Ferat Sari, Hüseyin Kilic, Eren Eryürük, Yannik Korselt und Serkan Cetin.

Extrem getrübt wurde die Laune der Verantwortlichen aber, als Janik Lemmer im ersten Durchgang mit einer Knieverletzung ausschied. Ausgerechnet Lemmer, der anderthalb Jahre wegen eines Kreuzbandrisses pausiert hatte. Winkler: „Nach der ersten Diagnose ist der Außenmeniskus betroffen. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist.“

Am Sonntag (15 Uhr, Kollenberg) gegen Kreisliga-A-Aufsteiger SK Ülküspor fehlt Lemmer auf jeden Fall. Genau wie einige Urlauber. Aber: Christian Konsen ist wieder ins Training eingestiegen und will bis zu seiner Knie-OP Ende September auf die Zähne beißen.

Das Verletzungspech hat auch beim SV 09/35 Wermelskirchen zugeschlagen. Und wie! Torjäger Patrick Kunde, in diesem Sommer vom VfB Marathon gekommen, hat sich das Kreuzband gerissen. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Trainer Neno Postic, „vor allem für ihn selbst.“ Gegen die Spvg. Köln-Flittard vor zwei Wochen ist es passiert. Seitdem hatte Kunde über Beschwerden geklagt, aber sogar noch locker mittrainiert. Am vergangenen Mittwoch gab es dann die bittere Diagnose.

DTV: Scharnowski springt für Röttgen und Bublies ein

Wer steht im Tor? Das ist die zentrale Frage beim Dabringhauser TV vor einem intensiven Testspiel-Wochenende. Die etatmäßigen Schlussleute Michael Röttgen und Sebastian Bublies befinden sich im Urlaub. Beim Nierhoff-Cup in Hilgen hilft deshalb am Samstag André Scharnowski aus der 2. Mannschaft aus. Problematischer wird es am Sonntag, wenn der DTV um 15 Uhr beim SV Altenberg probt, einem der Ex-Clubs von Trainer Werner Malischke. Zeitgleich müsste Scharnowski eigentlich für die Zweite ran . . .