Cecilia Klug überzeugt bei den NRW-Meisterschaften

Cecilia Klug von der LG Remscheid hat bei der NRW-Meisterschaft in Düsseldorf über 60 Meter Hürden einen guten zwölften Platz belegt. Die 15-Jährige hatte sich als einzige Aktive der LG für diese Titelkämpfe qualifiziert und wusste in ihrem ersten Jahr in der neuen Altersklasse U18 gleich zu überzeugen. Mit dem neuen und größeren Abstand zwischen den Hürden verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung auf starke 9,84 Sekunden. ad