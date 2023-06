Klug freut sich extrem auf die DM

In Göttingen muss und will sich die 20-Jährige Remscheiderin erstmals im U23er-Feld beweisen.

Remscheid. Eine gewisse Anspannung ist da. Große Vorfreude auch. Möglicherweise das ideale Gemisch, mit welchem Amelie Klug zu den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U23 nach Göttingen reist, die an diesem Wochenende anstehen. Dafür hat sie sich kürzlich qualifiziert.

Im dortigen Jahnstadion muss und will sich die 20-jährige Remscheiderin, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, erstmals im U23er-Feld beweisen. „Mein Ziel ist es, das Finale über 1500 Meter zu erreichen“, sagt sie. „Sollte mir das gelingen, möchte ich nach Möglichkeit einen Platz unter den Top 8 schaffen.“

Die Leichtathletin (erster Verein war die LG Remscheid) wusste schon immer, was sie will. Sie ist gesund und hat nach eigenen Angaben „sehr gut trainiert“. Ihr klarer Plan lautet: „Ich hoffe, dass ich meine gute Form der letzten Wochen bei der Deutschen Meisterschaft bestätigen kann.“

Und diese vielleicht auch noch ein wenig konserviert – eine Woche später geht es zur DM der Frauen nach Kassel. Klug: „Ich freue mich extrem auf das Wochenende und was da so hoffentlich Positives noch so kommt.“

Die Rennen kann man per Livestream auf leichtathletik.de verfolgen. Den Vorlauf am Samstag um 13.20 Uhr, das Finale am Sonntag um 12.30 Uhr.ad