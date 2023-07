Klettersteig soll als gutes Omen dienen

Beim Wuppertaler SV will man in der neuen Regionalliga-Saison als Mannschaft noch enger zusammenrücken. Nur so kann man dem großen Favoriten Alemannia Aachen Paroli bieten.

Der Wuppertaler SV hat die Qualität für einen Aufstieg in die 3. Liga.

Von Andreas Dach

Wuppertal. Hoch hinaus. Das ist die Devise beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV. Und damit ist keinesfalls alleine der Ausflug zur Müngstener Brücke gemeint, wo in einer Teambuilding-Maßnahme der Klettersteig ausprobiert wurde. Nein, der WSV will einen weiteren Anlauf in Richtung dritter Liga unternehmen. Inwiefern das realistisch sein kann – das bewerten wir in unserer Analyse.

Bei einer großen Trainerumfrage im Reviersport werden Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV am häufigsten als Aufstiegskandidaten genannt. Was könnte dahinter stecken?

Beide haben sich verstärkt und ihre Kader einigermaßen auf Links gedreht. Geht man alleine nach den Namen, führt der Aufstieg nur über die Alemannen und den WSV. Vielleicht können noch der SV Rödinghausen und RW Oberhausen ganz vorne mitmischen. Einen Alleingang, wie in der gerade beendeten Spielzeit durch Preußen Münster praktiziert, sollte es diesmal nicht geben.

Muss der WSV aufsteigen, damit Hauptsponsor Friedhelm Runge nicht die Freude an seinem Lieblingsclub vergeht?

Er muss nicht, aber er sollte bis zum Ende um den Titel mitspielen, auch wenn nicht nur gute Leute gekommen sind, sondern auch starke gegangen. Das ist die Erwartungshaltung. Idealerweise gelingt der Sprung nach oben in die 3. Liga. Danach süchtelt der Verein, danach süchteln die Fans.

Stichwort Fans. Obwohl die sportliche Entwicklung eine gute ist, bleiben die Zuschauerzahlen hinter den Erwartungen zurück. Woran könnte das liegen?

Die Anhängerschaft ist in den vergangenen Jahren zu häufig enttäuscht worden. Zudem sind die äußeren Bedingungen alles andere als ideal. Es ist zwar positiv, dass das Stadion am Zoo endlich einen neuen Rasen erhält, aber damit verbunden sind auch Umzüge in andere Stadien. Die letzten Heimspiele der vergangenen Saison sind in Oberhausen bestritten worden. Mal eben 70 oder 80 Kilometer bis in den tiefsten Pott zu fahren – dazu muss man schon ein Hardcorefan sein. Erst recht, wenn die Aufstiegsfrage schon früh entschieden ist. Wie es halt im Fall von Preußen Münster der Fall gewesen ist.

Kann der Wuppertaler SV denn zum Start der Spielzeit 2023/2024 wieder in sein heimisches Zoo-Stadion zurückkehren?

Nein, das wird voraussichtlich erst im November der Fall sein. Bis dahin weicht man weiterhin aus. Allerdings – gottlob – nicht mehr bis nach Oberhausen, sondern nach Velbert. Das liegt einigermaßen um die Ecke und lässt hoffen, dass die Sympathisanten diesen deutlich kürzeren Weg gerne auf sich nehmen. Eine Zeit lang war auch das Röntgen-Stadion in Remscheid ein Thema gewesen. Letztlich bietet das hochmoderne Stadion in Velbert aber die besseren Bedingungen.

Welches sind die Neuerwerbungen, von denen man sich besonders viel verspricht?

Zu ihnen gehört sicherlich Semir Saric, der nach einem Jahr bei Kickers Offenbach ins Tal zurückgekehrt ist. Er ist extrem spielstark, wuselig, gut zu Fuß und taucht im offensiven Mittelfeld am liebsten dort auf, wo man nicht mit ihm rechnet. Auch Niklas Dams sollte den WSV erheblich verstärken. Der Innenverteidiger kommt von Drittligisten Borussia Dortmund II, hat dort in der zurückliegenden Spielzeit 35 Partien absolviert. Bei unter dem Strich 14 Neuerwerbungen kann man davon ausgehen, dass sich weitere Leistungsträger herauskristallisieren werden.

Der WSV hat aber auch Qualität verloren.

Definitiv. Vor allem Torschützenkönig Serhat-Semih Güler wird man vermissen. Er hat in der vergangenen Spielzeit 29 (!) Treffer erzielt. Ein Superwert, der höherklassigen Teams nicht verborgen geblieben ist. Man darf mehr als gespannt sein, wie der Vollblutstürmer beim Zweitligisten FC Hansa Rostock einschlägt. Ex-Profi Marco Stiepermann war auch ein sehr wichtiger Faktor, ist künftig Spielertrainer beim ASC 09 Dortmund. Noah Salau (1. FC Bocholt) und Moritz Montag (RW Oberhausen) gehörten ebenfalls zum Stammpersonal.

Wie glaubt der WSV, dem Top-Favorit Alemannia Aachen Paroli bieten zu können?

Es geht nur über Geschlossenheit, über Teamgeist. Begriffe wie Mentalität und Charakter werden von Trainer Hüzeyfe Dogan und dem Sportlichen Leiter Gaetano Manno nicht rein zufällig propagiert. Man weiß um die Unterschiede bezüglich des Etats – Insider sage, dass er in Aachen fast doppelt so hoch ist – und des Zuschauerschnitts (gut 9000 in Aachen, rund 2000 in Wuppertal). Faktoren, die gewiss eine Bedeutung haben, aber keine Garantie für Erfolge darstellen.

Wie ist die Serie der Testspiele angelaufen beim WSV?

Beim 2:0-Sieg beim Ligarivalen Fortuna Köln zeigte man schon viele gute Ansätze. Vor allem das neue Sturmduo mit Phil Beckhoff und Damian Marceta harmonierte gut. Auffällig: Obwohl in der Halbzeit fast die komplette Formation ausgewechselt wurde, gab es keinen Leistungsabfall. Gegen den Zweitligisten SC Paderborn gab es am Samstag eine knappe 1:2 (1:1)-Niederlage. Tim Korzuschek (14.) war der Ausgleich gelungen. Das war schon sehr ordentlich.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Dinge, welchen wir nachgehen sollten und die einsortiert werden müssen? Das machen wir in Form einer Analyse. Diesmal ist Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV unser Thema. Wir geben eine Einschätzung zu seinen Aufstiegsmöglichkeiten.