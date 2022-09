Patricia Klemm‘s Teilnahme bei der Long-Drive-Weltmeisterschaft wird belohnt

Remscheid/Japan. Weil die Vorbereitung aufgrund beruflicher Verpflichtungen alles andere als optimal verlaufen war, hatte Patricia Klemm die Reise zur Long-Drive-Weltmeisterschaft nach Japan ohne die ganz großen Erwartungen angetreten. Was die Remscheiderin dann aber in Nakagawa erlebte, konnte sie selbst kaum fassen. „Das war einfach phänomenal. Ich bin unendlich dankbar“, sagte die 32-Jährige. In einem Feld der besten 32 Spielerinnen der Welt in dieser Disziplin, bei der es vorrangig um erzielte Weiten geht, wurde Klemm am Ende Fünfte. fab