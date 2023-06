Klaus Keune: Niemals geht man so ganz

Nach 50 Jahren zieht sich das Urgestein des RSV aus der Kursleitung in der Skigymnastik zurück.

Von Andreas Dach

Remscheid. Es gab Umarmungen. Es gab Sekt, Bier und alkoholfreie Getränke. Es gab ein Büfett. Es gab viele strahlende Gesichter. Es gab Präsente. Es gab ein paar spontane Tänzchen. Und es gab reichlich nette Worte. Wenn sich ein Klaus Keune in den sportlichen Ruhestand verabschiedet, wird in jeglicher Hinsicht groß aufgefahren. Dann sagt man nicht mal eben nur tschö. Dann hat das etwas mit Gefühl zu tun. Mit inniger Verbundenheit und mit gemeinsam Erlebtem.

50 Jahre lang hat Keune die Skigymnastik-Gruppe geleitet, ist in der Zeit „das Herz des Remscheider SV“ geworden, wie es der Sportliche Leiter Dirk Riemer in einer kleinen Laudatio ausdrückte. Dieses Herz schlägt weiter, aber ab sofort nicht mehr an vorderster Stelle.

Kaum vorstellbar, dass Keune nach den Sommerferien nicht mehr den Ton bei der wöchentlichen Trainingseinheit in der Stadtparkhalle angeben wird. „Einmal muss Schluss sein“, sagt er. Er ist 87 Jahre alt und liebt den Sport in all seiner Vielfalt. Das war schon immer so. Und das wird auch weiter so sein, da er künftig als „ganz normales Kursmitglied“ zur Halle schlendern wird.

„Wir sind Freunde fürs Leben geworden!“

Es ist schier unglaublich, was dort in all den Jahren gewachsen ist an Zusammenhalt. Marliese Höhler ist Frau der ersten Stunde. Auch sie ist gekommen, um offiziell tschüss zu sagen. „Wir sind Freunde fürs Leben geworden“, stellt sie den wichtigsten Aspekt heraus. „Und Klaus ist Trauzeuge von meinem Mann und mir.“ Ja, solche schönen Dinge entwickeln sich, wenn man sich mag. Wenn man sich vertraut.

Keune ist kein Typ, der durch große Sprüche auf sich aufmerksam macht. Er lässt Leistung sprechen. „Er ist ehrgeizig gegen sich selbst und tut viel für die Kondition“, sagt Marliese Höhler. „Klaus macht nicht nur jede Übung vor, sondern auch jede Übung mit.“ Dabei schätzen die Kursteilnehmer an ihm die Unaufgeregtheit, die Bescheidenheit. Nur so ist es möglich, über solch einen langen Zeitraum die Spannung hochzuhalten. Man muss sich wohlfühlen. Kein Zufall also, dass in Spitzenzeiten 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Mittwochnachmittag fest in der Stadtparkhalle eingeplant hatten. Heute sind es immer noch 35.

Viele von ihnen sind dabei, als offiziell die Nachfolgerin Keunes vorgestellt wird. Die Fußstapfen, in welche diese treten wird, sind nicht groß. Sie sind riesig. „Ich bin schon ein bisschen nervös“, gibt Manuela Rocha Nobre zu. Sie hat ein paar Mal mittrainiert, weiß, was auf sie zukommt. Die Gruppe freut sich auf die Portugiesin. Der Sportliche Leiter Dirk Riemer auch: „Wir sind froh, dass sie den Kurs übernimmt.“ Durstig sollte sie sein. Das „Sektchen danach“ gehört regelmäßig dazu. Irgendjemand hat immer Geburtstag, Namenstag oder so ähnlich.

Bei dieser Gruppe fühlt man sich gleich wohl. Auch jetzt, da der Staffelstab übergeben wird. Von Keune zu Rocha Nobre. Deutsche Schlager kommen aus der Box hinter der Turnhalle, wo sich alle am letzten Übungstag vor den Sommerferien an der Wiese versammelt haben. Roland Kaiser singt zu Ehren Klaus Keunes. Andrea Berg und Helene Fischer auch. Ach, ist das herrlich.

Auch über Ingrid Keunes Gesicht huscht ein Lächeln. Sie hat ihrem Mann immer den Rücken freigehalten. Bei den Übungseinheiten hat sie stets eifrig mitgemacht, war zudem für die Buchführung zuständig. Wer hat gefehlt? Wer ist mit dem Sekt an der Reihe? Ihrem Auge entging und entgeht nichts. Riemer nennt sie „die wahre Macht“ und überreicht einen Strauß Blumen. Wieder lächelt die 85-Jährige.

+ Am letzten Trainingstag vor den Ferien wird immer groß aufgefahren. Diesmal aus besonderem Anlass. © Andreas Dach

Klaus Keune hat ein paar Gedanken niedergeschrieben und ausgedruckt. Jeder, der am Hintereingang vorbeikommt, wirft einen Blick drauf. Unter anderem steht da: „Es war mir eine Ehre und ein Privileg, euch als Trainer begleiten zu dürfen.“ Da verwundert es nicht, dass das RSV-Urgestein stellvertretend durch Gabriela Kleuser ein besonderes Zeugnis von seinen Schützlingen ausgestellt bekommt. Unter Bemerkungen steht dort: „Alle Mitschüler waren immer begeistert von ihm und sind sehr stolz.“ Besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Aber: Niemals geht man so ganz . . .

Skitouren

26 Jahre lang (bis 2015) gehörten auch jährliche Skitouren zum Programm dieses Kurses des Remscheider SV. „Wir sind an 21 verschiedenen Orten gewesen“, berichtet Klaus Keune mit Glanz in den Augen. Das Beste daran: Jedes Mal ist ein anderer Kursteilnehmer für die Organisation verantwortlich gewesen.