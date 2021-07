Klassespiel bleibt ohne Happy End

So spielen die Niederrheinligisten.

Von Andreas Dach

Das Spiel war gut, und das Spiel war spannend. Ein Happy End gab es für die Tennis-Herren 30 des TC Grün-Weiß Lennep aber in der Niederrheinliga nicht. Gegen den Top-Favoriten TC Bredeney stand am Ende eine 2:4-Niederlage, welche reichlich hochklassige Spiele produziert hatte. „Wir haben uns gut verkauft und das Beste draus gemacht“, sagte Dennis Bonna, der sein Einzel mit 6:4, 6:7 und 12:10 gewonnen hatte. Den zweiten Punkt – ebenfalls im Einzel - steuerte Dennis Kürten bei: 3:6, 6:1, 10:8. Lars Buchholz und Marcel Henze verloren. Wie auch die Doppel mit Buchholz/Henze und Bonna/Kürten. Weiter geht es für die Grün-Weißen im neuen Jahr.

Ungeschlagen ins neue Jahr geht es für die Herren 55 des SC Rot-Weiß Remscheid, nachdem sie sich in der Höhe überraschend mit 6:0 bei SW Neuss durchgesetzt hatten. Stark war die Leistung von Udo Zirden, der sich mit 6:2, 6:2 gegen Horst Kühlkamp (aktuelle Nummer vier der deutschen Rangliste bei den Herren 60) durchsetzte. Frank Piesker holte den Punkt ohne groß Schweiß vergießen zu müssen. Sein Gegner gab bereits zu Beginn des ersten Satzes verletzungsbedingt auf. Michael Rohwer und Wolfgang Freres gewannen nach guten Spielen jeweils ungefährdet in zwei Sätzen. Da die Neusser auf die Doppel verzichteten, wurden sie mit 2:0 für Rot-Weiß gewertet. Nächstes Spiel ist am 18. Januar in eigener Halle gegen RW Voerde.

Rot-Weiß setzt sich problemlos durch

Unbefleckt ist auch die Weste der Herren 60 des SC Rot-Weiß Remscheid, die in der Niederrheinliga mit 5:1 gegen den Deutschen Sportclub Düsseldorf gewannen. Jürgen Höh, Ralph Schöpp und Frank Hemmerling steuerten drei Zähler in den Einzeln bei. Richard Kudelka verlor knapp im Champions Tiebreak. In den Doppeln legten Schöpp/Höh und Lutz Onasch/Norbert Wölm nach.

Keinesfalls überraschend kam die 1:5-Niederlage der Herren 60 des TC Grün-Weiß Lennep beim TuS 84/10 Essen. Alle vier Einzel (Ralf Wentland, Rainer Feller, Wolfgang Müller, Bernhard Diehl) gingen für den Niederrheinligisten verloren. Die Doppel teilte man danach auf. Am kommenden Samstag müssen die Lenneper beim TC Stadtwald Hilden ran.