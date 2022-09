Kids stehen im Fokus

Gemeinsam mit TuRa Süd richtet der Fußballkreis Remscheid den Tag des Kinderfußballs aus, zu dem rund 250 Aktive „und eine entsprechende Anzahl an Zuschauern“, wie Thomas Ankermann aus dem Kreisjugendausschuss ankündigt, erwartet werden. Ab 9 Uhr treten männliche und weibliche E- und F-Juniorenteams sowie Bambini-Mannschaften in den neuen Spielformen auf kleine Tore ohne Torhüter gegeneinander an. -fab-