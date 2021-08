Al Khalil und Mehmeti machen alles klar

Sein Treffer war der „Dosenöffner“ für den FC Remscheid. In dieser Szene in der ersten Hälfte scheiterte Angreifer Ahmed Al Khalil aber noch.

Der FC Remscheid meldet sich mit einem 2:0-Sieg gegen Düsseldorf im Spitzenkampf der Landesliga zurück.

Von Andreas Dach

Setzt sich die Ergebniskrise fort, oder richtet sich der Blick wieder nach oben? Der FC Remscheid hat die Frage in der Fußball-Landesliga mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den MSV Düsseldorf eindeutig beantwortet. Nach einer erheblichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte kehrten die Bergischen zurück in die Erfolgsspur, belohnten sich für ihr Engagement mit Toren von Ahmed Al Khalil (68.) und Bedri Mehmeti (90.+1). „Das war richtungweisend“, sagte Trainer Marcel Heinemann zu seinen Spielern, als man sich nach dem Abpfiff im Kreis versammelte. „Wichtig war, dass bei uns in der Defensive die Null gestanden hat.“

Die Partie hatte zwei Stunden später begonnen, als dies üblicherweise bei Heimspielen des FCR der Fall ist. Wirklich ausgeschlafen wirkte der Gastgeber im ersten Abschnitt aber nicht. Vielmehr waren Konzentrationsmängel ein steter Wegbegleiter, Bälle versprangen, Pässe landeten in den Beinen des Gegners. Schön anzusehen war die Partie beim besten Willen nicht, wozu die ebenfalls fahrigen Gäste ihren Teil beitrugen. Kurz: Es konnte nur besser werden.

Nach dem Seitenwechsel ist deutlich mehr Zug drin

Würde der FCR andere Lösungen finden, als – leicht ausrechenbar – überwiegend mit langen Bällen auf Ahmed Al Khalil zu operieren? Es sah zunehmend so aus. Nico Langels scheiterte mit einem Abschluss aus halblinker Position nur knapp (48.). Ein Freistoß von Adis Babic aus knapp 30 Metern strich nur knapp über den gegnerischen Kasten. Da war plötzlich mehr Leben drin. Mehr Zug zum Tor. Und so war die Führung durch Ahmed Al Khalil schließlich auch verdient. Wenn nichts mehr geht – bei ihm fluppt es zurzeit überragend. Sein Flachschuss saß (1:0, 68.). Allerdings darf die feine Vorarbeit von Aleksandar Stanojevic nicht vergessen werden.

Alles klar war dann in der Nachspielzeit, als Bedri Mehmeti aus kurzer Distanz das perfekte Anspiel von Patrick Posavec zum 2:0 nutzte (90.+1). Damit schnürte der FCR ein Paket, welches erst ein wenig sperrig wirkte, schließlich aber doch gut in der Hand lag. „Wir waren auf dem schwer zu bespielenden Platzes bissiger“, begründete der überragende Abwehrchef Adis Babic, warum die zuletzt wackelige Defensive kaum gegnerische Chancen zugelassen hatte. Fußball kann einfach sein . . .

FCR: Senderovic, Angelov, Babic, Tilly, Funke (63. Buscemi), Yamaura, Langels, Posavec, Türkmen (75. Circir), Al Khalil (90. Mehmeti), Stanojevic (89. Kupfer).