Kellerkinder nehmen es mit den Top-Teams auf

Die Spiele in der Oberliga

Von Ralf Paarmann

Fortuna Düsseldorf II – Bergische Panther (Sa., 19.15 Uhr). Keine Veränderung im Tabellenkeller. Das war die gute Nachricht für die Panther-Frauen nach der letzten Niederlage. Die Konkurrenz patzte ebenfalls, und so blieb der Zwei-Punkte-Vorsprung auf einen Abstiegsplatz vor dem Duell mit dem Tabellendritten konstant.

Mit der Fortuna-Zweiten wartet ein ähnliches Kaliber auf die Mannschaft wie in den vorherigen beiden Partien. Da sah Frauenwart Christian Schmitz die unterschiedlichen Gesichter der Panther: „Während wir gegen Lobberich nach einer super Leistung ganz nah an der Überraschung dran waren, war die gleiche Mannschaft eine Woche später gegen Königshof nach einer enttäuschenden Vorstellung chancenlos.“ Eine Prognose für die kommende Partie fällt Schmitz deshalb schwer. Der Kader ist bis auf die am Knie verletzte Sarah Salz zumindest komplett.

HSG Rade/Herbeck – TV Witzhelden (Sa., 16.15 Uhr, Hermannstraße). Die Luft im Abstiegskampf wird für den Aufsteiger immer dünner. In fünf Spielen müsste man fünf Punkte gutmachen. Dass das Ligaschlusslicht mit der Aufholjagd am Wochenende beginnt, ist mehr als unwahrscheinlich, denn zu Gast ist der aktuelle Tabellenführer. Im Hinspiel gab es eine klare 21:34-Niederlage, entsprechend niedrig sind auch diesmal die Erwartungen. Zumal die Formkurve alles andere als für Rade/Herbeck spricht. Vier Niederlagen in Serie stehen zu Buche, dreimal in Folge war die Mannschaft von Trainer Michael Bartsch dabei zuletzt komplett chancenlos.

Die momentane Situation erleichtert die Aufgabe für HSG allerdings auch, denn zu verlieren gibt es nichts mehr. Die Planungen für eine Verbandsligasaison laufen bereits. Bis dahin will man sich allerdings möglichst teuer verkaufen und wer weiß: Vielleicht gibt es am Ende ja doch noch das Rader Handballwunder.