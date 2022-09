Keine rosigen Aussichten

Als Favorit sieht sich Tischtennis-Landesligist Remscheider TV auch am zweiten Spieltag nicht. Nach der 1:9-Heimniederlage gegen Lüdenscheid geht´s für Markus Löbbert und Co. am Samstag (18.30 Uhr) nun zum TTC Altena II, der personell stark besetzt scheint. Dafür spricht, dass mit Wilfried Lieck ein fünfmaliger deutscher Einzelmeister, mehrfacher Mannschaftsmeister und Senioren-Weltmeister lediglich an Position fünf gemeldet ist. Kampflos geschlagen geben will sich der RTV dennoch nicht. „Wir hoffen, den Sauerländern einen spannenden Kampf bieten zu können“, sagt Teamsprecher Löbbert.