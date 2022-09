Sarah Kremer verabschiedet

Gegen Preußen Lünen, den Mitfavoriten um die Deutsche Meisterschaft, hatten die Bundesliga-Damen des RSV Samo am Samstag einen wie berichtet überzeugenden Heimsieg in der Bundesliga gelandet.

Im Anschluss fand dann noch ein Mannschaftsabend statt, der als Saisonabschluss und -eröffnung aber auch als Verabschiedung betitelt war. Schweren Herzens verabschiedeten die Remscheiderinnen Sarah Kremer, die ihre Kegelschuhe an den Nagel gehängt hat.

Dies macht für den RSV die Titelverteidigung nicht leichter, da das Team in dieser Saison mit einer sehr dünnen Personaldecke an den Start gegangen ist. Im Einsatz waren auch die Samo-Herren, die in der Rheinland-Liga einen 4892:4880-Heimsieg gegen die SKC Langenfeld/Paffrath II feiern konnten. RSV: Bock (859 Holz), Girke (848), Würker (842), Thiesse (816), Butz (775), Hartmann (752). Die 2. Herren-Mannschaft siegte derweil bei den KSF BW Solingen/Hilden III mit 2691:2680. RSV II: Stieg (700), Bolz (697), Thiesse (681), Koplacz (613). -pk-