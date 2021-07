FCR kassiert die erste Saisonniederlage

Der Fußball-Landesligist unterliegt dem SC Schwarz-Weiß Düsseldorf zu Hause mit 1:2 (0:0).

Von Andreas Dach

Aus der Gästekabine dröhnte Schlagermusik. Laut. Beinahe ohrenbetäubend. Dazu gab es ausgelassene Gesänge. Ganz klar: Die Spieler des SC Schwarz-Weiß Düsseldorf wissen, wie man Überraschungssiege feiert. Ein paar Meter weiter hingegen herrschte Tristesse. Die noch nicht einmal unverdiente 1:2 (0:0)-Niederlage nagte an den Spielern des FC Remscheid. Die meisten verzogen sich direkt in den Umkleidebereich.

Nicht so der einzige Torschütze des Gastgebers. Matteo Kupfer hatte die Hoffnung genährt, doch noch einen Zähler im Röntgen-Stadion zu behalten. Doch sein Treffer zum 1:2 (84.) sollte gleichbedeutend mit dem einzigen positiven Moment des Tages sein. „Unglücklich“ fand der Torschütze das Ergebnis. „Wir haben doch das Spiel gemacht.“

Nach dem Rückstand geht die Sicherheit flöten

Was über weite Strecken stimmte. Die klare Linie war dabei aber nach passabler erster Hälfte zunehmend flöten gegangen. Vor allem ab der 57. Minute. Da nämlich waren die Schwarz-Weißen in Führung gegangen und hatten den FCR in eine kollektive Schockstarre versetzt. „Das war für uns wie ein Schlag ins Gesicht“, merkte Trainer Marcel Heinemann an. Nachdem erneut Marco Lüttgen in der 74. Minute sogar noch auf 2:0 für die Düsseldorfer gestellt hatte, war das Thema durch.

Man konnte dem Gastgeber das Bemühen nicht absprechen, die Partie noch zu drehen. Der Wille war da, die Mittel wurden von Minute zu Minute aber untauglicher. Bis sich der eingewechselte Kupfer auf der rechten Seite ein Herz nahm und abzog. Der Ball schlug unhaltbar im langen Eck ein. Fast hätte Aleksandar Stanojevic kurz vor dem Ende sogar noch den Ausgleich markiert, aber der Ball hatte die Linie nicht überschritten.

„Irgendwann musste es uns erwischen“, sagte der 2. Vorsitzende Ralf Niemeyer. „Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen.“ Eine sachliche Analyse nach der ersten Saisonniederlage. Wenn da nur nicht die musikalische Einlage aus der Düsseldorfer Kabine gewesen wäre. Den Ohrwurm von Jürgen Drews („Wieder alles im Griff“) nimmt der FCR jedenfalls mit in die neue Woche.

FCR: Senderovic, Angelov, Babic, Tilly, Langels, Yamaura, Buscemi (78. Kupfer), Haba (60. Kanschik), Funke, Posavec (57. Stanojevic), Al Khalil.