Kader der Remscheider ist sehr viel breiter aufgestellt

Keine drei Monate mehr, und es wird ernst in der NRW-Oberliga für den AFC Remscheid Amboss. Vor dem Pflichtspielstart am 5. Mai bei Düsseldorf Bulldozer kommt es für die Mannschaft von Headcoach Wojciech Andrzejczak am 31. März (Kick-off: 14 Uhr) zu einem Testspiel gegen die Neuss Gladiators im Stadion Reinshagen. Es wird das erste Spiel unter „Coach Voyt“ für den Amboss sein, dessen Senioren-Kader insgesamt 55 Spieler umfasst und damit breiter aufgestellt ist, als in den Vorjahren. Darunter befinden sich erfahrene Rückkehrer wie die Offensive Linemen Marc Bohmfalk und René Winter sowie Linebacker Arthur Olesch. Hinzu kommen 14 Zugänge von Phönix Bergisch Land, drei Spieler aus der Amboss-Jugend sowie sieben Quereinsteiger.