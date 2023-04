Just läuft neue Bestzeit

Halbmarathon: Handballer wird Läufer.

Er war immer Handballer, hat zuletzt für die Bergischen Soldaten II gespielt. Parallel dazu hat Sebastian Just in jüngerer Vergangenheit eine andere sportliche Leidenschaft für sich entdeckt. Er ist Läufer geworden und hat innerhalb einer kurzen Zeit eine bärenstarke Entwicklung genommen.

Sein jüngster Coup: In Madrid hat er den Halbmarathon am Wochenende in einer Zeit von 1:32:56 Stunden absolviert. „Es war ein mega Erlebnis“, schilderte er seine Eindrücke. Sind doch insgesamt 39000 Aktive auf die Strecke(n) gegangen – Marathonis und Halbmarathonis gemeinsam. Obwohl das Profil in der spanischen Hauptstadt schnelle Läufe eher nicht garantiert, war es für Just eine persönliche Bestzeit. Warum Madrid? Ein deutscher Arbeitskollege lebt seit 20 Jahren dort und wusste um die frische Laufsport-Affinität Justs.

Der ist seit 2021 („Mein erstes komplettes Laufjahr“) im besonderen Fieber dieser Sportart. Die Leidenschaft dafür ist mittlerweile so groß, dass er seine Laufschuhe immer dabei hat – privat und beruflich. Auch auf Reisen geht es nicht ohne das Laufen: „Egal, ob am Strand, um Seen herum oder im Schnee.“ Jetzt hat ihn Madrid fasziniert: „Eine schöne und interessante Stadt mit einem besonderen Flair.“