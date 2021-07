Junger Rader träumt vom Ironman auf Hawaii

Das Schwimmtraining absolviert Bastian Weiss weiter in seiner Heimatstadt in Radevormwald.

Erst vor drei Jahren hat Bastian Weiss sein Herz für den Triathlon entdeckt. Mittlerweile trainiert er zweimal täglich.

Von Flora Treiber

Vor drei Jahren hat Bastian Weiss an seinem ersten Triathlon teilgenommen, damals war er 15 Jahre alt. Jetzt, im Alter von 18 Jahren, ist er schon ein erfolgreicher Triathlet. Den Cross-Triathlon in Wuppertal im September hat er gewonnen und sich gegen seine Konkurrenten auf den Strecken über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen durchgesetzt.

Dass er seine Begeisterung für den Leistungssport entdeckt hat, hat er einem norwegischen Austauschschüler zu verdanken. „Er hat mich zu einem Triathlon mitgenommen, und da ist der Funke übergesprungen“, sagt Bastian Weiss. Nachdem er dieses Jahr sein Abitur in Remscheid gemacht und ein Duales Studium begonnen hat, ist sein Training nicht weniger geworden.

„Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich mal Leistungssportler werde, weil ich davor eigentlich eher nicht aktiv war“, erzählt der Radevormwalder. In seiner Jugend hat er viel Zeit damit verbracht, Videospiele zu spielen. „Ich habe mich total verändert.“

Jeden Tag stellt Bastian Weiss sich einem straffen Zeitplan, der meistens um 5.20 Uhr beginnt. „Morgens laufe ich meistens eine halbe Stunde und sprinte. So startet jeder Tag. Von 7.30 bis 13 Uhr habe ich dann meistens Vorlesung.“ Nach den Verpflichtungen, die sein Studium mit sich bringt, geht es mit dem Training weiter. „Nachmittags laufe ich dann entweder noch mal, oder trainiere im Schwimmbad oder eben auf dem Fahrrad.“

Große Leistungssteigerung dank der richtigen Literatur

Dass sein Alltag sich zu diesem lebendigen, intensiven und ehrgeizigen Lebensstil entwickelt, sieht der Student positiv. Über den TSV arbeitet er an seiner Schwimmleistung, die anderen beiden Disziplinen hat er sich selber angeeignet. „Als Schüler konnte ich mir keinen Trainer leisten. Also habe ich mir Literatur besorgt und mir alles selber angelesen. Die Leistungssteigerung in den vergangenen drei Jahren war groß.“

Sobald das nicht mehr so ist, will Bastian Weiss einen professionellen Trainer um Unterstützung bitten. Nach erfolgreichen Teilnahmen an der NRW-Meisterschaft trainiert er jetzt in einem Liga-Team in der Nähe von Krefeld. In der Zukunft will der Rader in der 2. Bundesliga starten. „Beim TSV bleibe ich weiterhin zum Schwimmen“, sagt der Sportler.

Das übergeordnete Ziel von Bastian Weiss ist der Ironman auf Hawaii. Trotz dieser Ambitionen soll der Sport weiterhin Hobby bleiben. „Ich mache das ohne Druck von außen und habe großen Spaß daran. Hawaii bleibt vielleicht nur ein Traum, aber das weiß man nie genau.“