Junge Schiedsrichter-Karriere nimmt Fahrt auf

An diesem Sonntag ist es soweit. Dann erfüllt sich für Torben Eickhoff ein kleiner Traum. Als einer von zwei Assistenten (neben Genco Toprak) von Schiedsrichter Isa Hacisalihoglu wird der 18-Jährige seine Premiere in der Fußball-Bezirksliga feiern. In Mettmann, beim Spiel des Tabellenführers gegen den TSV Solingen. Sicherlich ein Meilenstein für den jungen Unparteiischen, der kürzlich bei der Weihnachtsfeier der Schiris des Kreis Remscheid einige Lacher auf seiner Seite hatte.