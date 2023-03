Jung lässt die Neusser ganz alt aussehen

Regionalligist HGR gewinnt.

Von Andreas Dach

Hängende Köpfe nach dem Abpfiff. Keine Freudensprünge. Schon gar keine Gesänge. Also hatte die HG Remscheid ihr Spiel der Handball-Regionalliga beim Neusser HV verloren? Das Gegenteil war der Fall. Nach zuletzt dürftigen Auftritten kehrte das Team von Alexander Zapf mit einem 32:25 (20:13)-Sieg in die Spur zurück. Und doch hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Der Versuch einer Einordnung.

Als die Gäste nach zwölf Minuten mit 11:3 führten, war der Fisch bereits gegessen. Eine irre starke Anfangsphase mit einem hohen Tempo, einem geschickt organisierenden Dominik Hertz und einem treffsicheren Dominik Jung war eine perfekte Grundlage für den späteren Erfolg. „Nicht nachlassen“, forderte Zapf lautstark. Und blieb doch ungehört. Unbewusst und ungewollt. Irgendwie normal, dass angesichts eines solch deutlichen Vorsprungs plötzlich statt 100 nur noch 95 Prozent auf das Spielfeld gebracht wurden und sich Abschlussschwächen einschlichen. „Wir haben dann zu viel vergeben“, fand Linksaußen Sebastian Pflüger.

So kam der stark ersatzgeschwächte Gastgeber zwar mal auf vier Treffer heran (19:23, 39.), wirklich in Gefahr geriet der HGR-Erfolg aber in keiner Phase. „Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Gelpe/Strombach“, sagte Alexander Zapf. „Mit einem Sieg könnten wir Platz drei festigen.“ Vielleicht ja wieder über einen Vollgas-Start . . .

Tore: Jung (8), Pflüger, Hinkelmann (je 5), Rath (je 4), Hertz, Luciano (je 3), Jansen (2), Suiters, Taymaz (je 1).