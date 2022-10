Artsitic Jumpers: Kätzchen sind schon ein wenig aufgeregt

Remscheid. Sie freuen sich sehr auf den kommenden Samstag. Dann sind Mädchen der Artistic Jumpers im Alter zwischen drei und neun Jahren bei der Mini-Turnshow der Rheinischen Turnerjugend dabei. Diese findet in Wermelskirchen statt, wo der Eintritt am Samstag ab 14 Uhr in der Schwanen-Halle frei ist. Die blutjungen Sportlerinnen haben eine Show einstudiert, bei welcher sie zu den Originalklängen des Musicals „Cats“ tanzen und turnen werden.