Julius Glaser fährt zur DM nach Leipzig

Julius Glaser vom JC Wermelskirchen hat bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften in Lünen den Titel gewonnen und damit das Ticket für die Deutschen Judo-Meisterschaften in Leipzig gelöst. Was waren das für starke Auftritte des Kaderathleten, der für die Wettkämpfe gesetzt gewesen war und in seinem ersten U18-Jahr in der Klasse bis 50 Kilogramm drei blitzsaubere Leistungen zeigte. Zunächst in der Vorrunde, als er sich im Auftaktsieg problemlos durchsetzte, dann im Halbfinale gegen einen Athleten der BSG Benninghausen ebenso souverän. Damit war die DM-Quali schon fix.