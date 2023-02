Niederrheinpokal: So schnitten die Jugendteams ab

Vier Nachwuchsmannschaften des Fußballkreises Remscheid hatten am letzten Wochenende auf ein Weiterkommen im Niederrheinpokal gehofft, viermal war das Achtelfinale aber schließlich Endstation. Als letztes Eisen im Feuer spielen die C-Juniorinnen des Hastener TV am 1. März gegen die DJK Adler Union Frintrop oder Bayer Uerdingen, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.