Jugend: Der Titelverteidiger ist Teil eines Trios

Mit insgesamt acht Fußballteams ist der Kreis in der Bergischen Leistungsklasse vertreten.

Bergisches Land. Der Startschuss der Seniorenfußballer im Kreis Remscheid ist mit Ausnahme der Kreisliga B und den Frauen, die jeweils am letzten Augustwochenende loslegen, bereits gefallen. Nun meldet sich auch die Jugend aus der Sommerpause zurück. In zwei der drei Altersstufen der Bergischen Leistungsklasse wird am Samstag und Sonntag erstmals wieder um Punkte gekämpft, nur die A-Jugend ist erst am 2./3. September dran.

Dort dürfte der SSV Bergisch Born wieder zu den Top-Teams gehören. Die Mannschaft von Marvin Plott, Patrick Leuchten und Marcel Fuchs hatte vergangene Saison den Titel geholt, war dann aber in der Qualifikation zur Niederrheinliga knapp gescheitert. Mit der SG Hackenberg und dem SV 09/35 Wermelskirchen sind zwei weitere Teams des Kreises am Start. Letztgenannte Mannschaft des Trainerduos Murat Kücükhüseyin/Martin Schoberth hatte in der Quali zwar keine Chance gegen die Velberter Zweitvertretungen von SC und SSVg., durfte aber nachrücken, weil die A1 der Sport- und Spielvereinigung Velbert nicht in die Niederrheinliga aufstieg. „Wir haben jetzt aber eine ordentliche Truppe zusammen“, sagt Jugendleiter Fritz Schmitz.

Das Trio bekommt es mit folgenden Gegnern zu tun: 1. Spvg. Wald 03, Cronenberger SC, HSV Langenfeld, SF Baumberg, SV Solingen, TSV Ronsdorf, TSV Solingen, SC Velbert II und SSVg. Velbert.

Bei den B-Junioren sind es ebenfalls drei Vertreter des Remscheider Kreises: der FC Remscheid als Achter des Vorjahres, der seine Quali-Gruppe ohne Punktverlust gewonnen hat; der SSV Bergisch Born, der Vierter geworden war und den Sprung in die Niederrheinliga über die Quali verpasst hat; und die TG Hilgen, die als Kreismeister aufgestiegen ist. Die ersten Paarungen lauten: FCR gegen WSV U16 (So., 12 Uhr, Jahnplatz), Born gegen Solingen-Wald 03 (So., 11 Uhr, Born), TGH gegen TSV Ronsdorf (Sa., 17.15 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage). Im weiteren Saisonverlauf geht es außerdem gegen den 1. FC Monheim, HSV Langenfeld, SC Velbert, TSV Solingen, die SF Baumberg und SSVg. Velbert.

Nur zweifach ist der Remscheider Fußballkreis in der Bergischen Leistungsklasse der C-Junioren dabei. Der FCR war als Fünfter der Vorsaison noch in die Niederrheinliga-Quali gerutscht, holte dort aber nur einen Punkt. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es bei Bayer Wuppertal los. Auch die Borner verpassten den Sprung auf Verbandsebene, obwohl sie in der Quali vier Zähler holten. In der Bergischen Leistungsklasse hatten sie im vergangenen Jahr die Vizemeisterschaft erreicht – punktgleich mit Meister Baumberg. Sie starten am Samstag (15.30 Uhr) bei Solingen-Wald 03. Weitere Gegner sind SC Reusrath, SC Velbert, SSVg. Velbert II, SF Dönberg, TSV Ronsdorf, TSV Solingen und Wuppertaler SV II.