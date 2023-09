Judoteam des RTV will die letzte Chance nutzen

Bei der SUA Witten steht der Bundesligist am Samstag vor einer hohen Hürde.

Remscheid. Die gute Nachricht: Noch hat das Judoteam des Remscheider TV die Möglichkeit, ins Final Four um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Die weniger gute Kunde: Dafür muss der Bundesligist an diesem Samstag um 18 Uhr (Halle am Kälberweg) bei der SUA Witten gewinnen, die sich ebenfalls noch Hoffnungen auf die Runde der letzten vier Teams – je zwei aus der Nord- und der Südgruppe – macht.

„Prognosen gebe ich keine ab“, sagt Manager Cedric Pick. „Das Einzige, was zählt, ist, dass jeder seine beste Leistung auf die Matte bringt. Wozu das reicht, sehen wir dann.“ Eben das war nach zwei überzeugenden Siegen gegen Potsdam und Aachen zuletzt in Spremberg nicht der Fall gewesen. Da hatte das RTV-Judoteam einiges vermissen lassen. Pick klingt kämpferisch, wenn er herausstellt: „Entscheidend ist, dass wir aus solchen Tagen lernen. Und das haben wir.“

Den Beweis gilt es bei einem Team anzutreten, das in der vergangenen Saison im Final Four dabei war und die Endrunde mit Platz drei beendet hat. Die Wittener gelten seit vielen Jahren als Konstante der Bundesliga, leisten sehr gute Arbeit. Die Brisanz, die nun über dem Aufeinandertreffen schwebt, hat nicht alleine mit der sportlichen Konstellation zu tun. Witten ist Fünfter, Remscheid Vierter. Es geht auch um die relative geografische Nähe. Nur 45 Kilometer liegen zwischen den beiden Wettkampfhallen. Da lässt sich, gewiss leicht übertrieben, fast schon von Derby oder Lokalkolorit reden.

In der vergangenen Saison, der ersten des RTV in der Bundesliga, hatten die Bergischen gegen Witten eine fette 2:12-Klatsche kassiert. Das hat wehgetan. Diesmal will man sich besser aus der Affäre ziehen. Dass der Weg in die absolute Spitze des deutschen Judosports steinig ist, weiß man bei den Remscheidern. Man will sich Schritt für Schritt weiter etablieren. ad