Kampf gegen Spremberg und ein hitziges Publikum

Remscheid. Die Sommerpause war lang. Sehr lang. Umso mehr fiebert das Judoteam des Remscheider TV dem nächsten Bundesliga-Kampftag entgegen. Der führt die Truppe von Teammanager Michael Roschedor und Trainer Peter Degen zum KSC Spremberg, wo das Duell zweier ambitionierter Teams am Samstag um 18 Uhr beginnt.

So macht es Sinn, dass ein Großteil der Remscheider Mannschaft bereits am Freitag gen polnische Grenze aufbricht und ein Hotel in der Nähe des Berliner Flughafens bezieht. Am Samstagmittag dann stoßen weitere Athleten dazu. Wie Karl-Richard Frey, der direkt vom Trainingslager des Deutschen Judo-Bundes aus Valencia anreist. Mit Shamil Borchashvili geht in dieser Saison zudem erstmals der Olympia-Dritte von Tokio für das RTV-Judoteam auf die Matte.

Vereine sind auf Augenhöhe

Das wird sicher nötig sein, um in sehr spezieller Atmosphäre gegen einen starken Gegner erfolgreich zu sein. „Da kämpfst du nicht nur gegen eine hochmotivierte Mannschaft, sondern auch gegen ein extrem hitziges und lautstarkes Publikum an“, weiß Michael Roschedor. Die Ostdeutschen können in dieser Saison bereits auf Siege gegen Bottrop (8:5) und in Witten (8:6) verweisen. Das ist ein echtes Pfund, das beflügeln wird. Spremberg ist mit deutschen Nationalkämpfern und ausländischen Topstars besetzt.

Doch auch der RTV wird sicher nicht frei von Selbstbewusstsein auf die Matte gehen. Nach Erfolgen in Potsdam (9:5) und gegen Walheim (12:2) will man nun auch die Aufgabe in der Sporthalle Haidemühl in der Lausitz mit einem positiven Ergebnis bewältigen. Bis auf die Langzeitverletzten Alexander Gabler (Ellenbogen), Johannes Frey, Jesper Smink und Daniel Stamm (alle Knie) sind alle Athleten an Bord. „Auch wir sind stark und haben enorme Qualität“, schätzt Peter Degen die Konkurrenzfähigkeit seines Teams hoch ein. -ad-