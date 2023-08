Neue Saison: Zwischen Sieg und Niederlage

Remscheid. Mit einem Sieg (8:2 gegen den Velberter JC) und einer Niederlage (4:6 gegen den Osterather TV) ist das RTV-Judoteam II vor heimischem Publikum in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Was für die Mannschaft von Benjamin Klöckner und den neuen Kapitän Karol Debowski den vierten Tabellenplatz bedeutet. Eine Momentaufnahme, die sich schon am kommenden Sonntag nach oben oder unten verändern kann. Dann steht ein Auswärtskampftag an, bei welchem es gegen Gastgeber Brühler TV und den ASC Bonn geht. Gegen Osterath hatte der RTV bereits mit 3:2 geführt, danach gelang nur Philip Mähler (bis 90 kg) noch ein Sieg. Hingegen agierte man gegen Velbert sehr konstant, baute die Pausenführung (4:1) auf ein 8:2 aus. Ryan Lo A Njoe, Imad Abdallaoui, Nikolaj Koch (je zweimal), Karol Debowski und Philip Mähler punkteten.