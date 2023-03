JCW-Nachwuchs holt Gold

Der JC Wermelskirchen freut sich über weitere Erfolge des Nachwuchses. Beim bundesoffenen U15-Sichtungsturnier in Backnang gab es zwei Goldmedaillen. Phil Cabecana, der in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm startet, ging in drei Vorrundenkämpfen, im Halbfinale und schließlich auch im Finale als Sieger von der Matte. Keine Mühe hatte außerdem seine Teamkollegin Hannah Glauner (-48 kg) in den Vorrundenkämpfen, die sie nach wenigen Sekunden jeweils für sich entschied.