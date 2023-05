Toller Erfolg für Corrado Gradante. Der Judoka des Remscheider TV hat bei der Deutschen Ü30-Meisterschaft eine Bronzemedaille gewonnen. Die nationalen Titelkämpfe fanden am vergangenen Wochenende in Bad Ems statt. Der Remscheider war dort in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm an den Start gegangen.