Judo: Gabler wird Deutscher Meister

Remscheid. -ad- Das wird das RTV-Judoteam mit großer Begeisterung zur Kenntnis genommen haben: Bundesligakämpfer Alexander Gabler hat bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Stuttgart den Titel gewonnen und stand damit im zweiten Jahr in Folge ganz oben auf dem Treppchen. In der Klasse bis 73 kg kam es schon im ersten Kampf der Vorrunde zur Neuauflage des Finals von 2022.