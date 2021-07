Jörg Müller sitzt wohl auf der Bank

Regionalligist HGR spielt auswärts.

Von Andreas Dach

Das große Trainer-Beben bei der HG Remscheid. Eindeutig: Es ist das Tuschel-Thema Nummer eins in diesen Tagen in der bergischen Handball-Szene. Nach der Freistellung von Trainer Frank Berblinger fragen sich alle: Wer wird Nachfolger auf der Bank beim Regionalligisten? Eine Antwort gibt es nicht. Noch nicht.

Co-Trainer Jörg Müller bereitet die Mannschaft auf die schwierige Aufgabe beim TV Korschenbroich (Sa., 19.30 Uhr) vor, könnte nach jetzigem Stand der Dinge auch in der Waldsporthalle auf der Bank sitzen. Bei der HGR gilt aber: Nichts ist unmöglich. Auch nicht, dass kurzfristig noch ein Nachfolger von Berblinger installiert wird. Frank Lorenzet (zuletzt Leichlinger TV) wird es allerdings nicht sein. Vielmehr führen einige Spuren in die Richtung von Jörg Bohrmann, der bis zur Insolvenz der Rhein Vikings im Januar 2020 die Neusser in der 3. Liga betreut hatte.

Bohrmanns Kontakt zu Jeck gilt als gut

Er soll sich für die kommende Saison in intensiven Gesprächen mit dem Zweitligisten HSG Krefeld befinden, der dem Abstieg entgegen taumelt. Ob er noch die Zwischenstation in Remscheid einschiebt? Was dafür spricht: Der Kontakt zum künftigen HGR-Macher Tiberius Jeck ist gut. Über diese Schiene sind auch die Verpflichtungen von Niklas Weis, Felix Handschke und Sebastian Schön zustande gekommen.

Letzterer wird der HGR nach seiner in der Partie gegen Köln-Wahn erhaltenen blauen Karte in Korschenbroich fehlen. Wie lange der abwehrstarke Mann sich nicht einbringen kann, ist noch nicht klar. Jörg Müller sagt: „Wir haben noch keine Informationen darüber.“

Im Hinspiel war es gelungen, den aktuellen Tabellenvierten zu ärgern. Jedenfalls war der Punktgewinn für die HGR hochverdient. Ein Zähler würde auch jetzt guttun und ist noch nicht einmal unmöglich, wenn es Müller gelingt, die vermeintlich größten Baustellen zu beseitigen. Er sagt: „Wir müssen effizient spielen und dürfen uns nicht viele Fehler erlauben.“

Gegen Wahn hatten die Spieler ihre Trainer, Betreuer und Fans in der Schlussphase regelrecht in den Wahnsinn getrieben. Als die Begegnung auf des Messers Schneide stand, entschied man sich für Risikoanspiele an den Kreis, als Geduld gefragt war. Oder meinte bei Halbchancen bereits, den Abschluss suchen zu müssen. „Wir sollten lieber unattraktiv spielen und gewinnen“, fordert Müller.

Christian Rother plagt sich mit einer Erkältung rum. Einsatz: nicht sicher! Dafür ist sein Kreisläufer-Pendant Phillip Rath wieder ins volle Trainingsprogramm eingestiegen.