Jetzt geht es endlich wieder in die Halle

Die Oberliga-Frauen der Panther starten in die Vorbereitung.

Burscheid. Auch für die Oberliga-Frauen der Bergischen Panther hat die heiße Phase der Saisonvorbereitung begonnen. Seit Mitte Juni hatte sich das Team bereits für regelmäßige Laufeinheiten getroffen. Jetzt geht es aber wider in die Halle. „Wir haben eine gute konditionelle Grundlage gelegt und werden uns nun den technischen und taktischen Dingen widmen“, sagt Panther-Trainer Boris Komuczki, der als Saisonziel einen gesicherten Mittelfeldplatz ausgibt.

Dafür wird jetzt in der Schulberghalle in Burscheid trainiert. Dann auch komplett. In den letzten Wochen gab es immer wieder Urlauberinnen. Außerdem werden dort auch eine Reihe von Testspielen stattfinden. Am kommenden Samstag, 22. Juli, (16 Uhr) ist dort die SG Langenfeld zu Gast. Vom 28. bis zum 30. Juli findet in Burscheid ein Trainingslager statt. Am 5. (17 Uhr) und 6. August (14.30 Uhr) treffen die Panther in der Schulberghalle noch auf den Wermelskirchener TV und den TuS Bommern. In Burscheid findet auch die offizielle Saisoneröffnung des Vereins statt. Dabei treffen die Oberliga-Frauen am Sonntag, 13. August, (17.40 Uhr) auf die HSG Refrath/Hand.

Mit dieser Partie endet dann der Testspielreigen. Die Meisterschaft beginnt für die Panther am Sonntag, 27. August. Dann findet um 17.45 Uhr das erste Spiel beim SV Straelen statt. pk