Mega-Verlosung: Jetzt brauchen Sie viel Glück

Na, haben Sie sich schon entschieden, welches Teil Sie am liebsten gewinnen würden? Wir sind sicher, dass viele Leserinnen und Leser an unserer großen Verlosungsaktion teilnehmen werden.

Vielleicht haben Sie bald ein neues sportliches Kleidungsstück im Schrank. Oder gewinnen einen anderen Preis. Wir drücken die Daumen.

Von Andreas Dach

Sie sind kein Fußballfan? Macht doch nichts. Es gibt ja schließlich noch andere Sportarten, für die man sich begeistern kann. Eishockey ist auch nicht Ihr Ding? Auch das ist durchaus möglich. Wir hätten schließlich ja auch noch Handball im Angebot, worüber Sie sich freuen können. Ebenfalls nicht? Bestimmt sind Sie dann Darts-Fan, möchten ausführlich an die zurückliegende Weltmeisterschaft erinnert werden.

+ Auf Durchschlagskraft und gutes Auge von Viktor Szilagyi muss der Bergische HC künftig verzichten. © Holger Battefeld

Sie sehen schon: Wir sind bestens auf Ihre vielfältigen sportlichen Vorlieben vorbereitet. Und können mit Fug und Recht sagen: An eine solch

große Verlosungsaktion können wir uns in der Lokalsportredaktion des RGA nicht erinnern. Um sich an den närrischen Tagen noch „verkleiden“ zu können, kommt unsere gewaltige Aktion ein paar Tage zu spät. Aber auch so werden Sie mit ein wenig Glück große Freude beim Gewinn eines Trikots, eines Schals oder eines anderen Fanutensils haben.

Werden wir konkreter: Drei große Freunde des Sports haben es möglich gemacht, dass wir mit einer solchen Mega-Verlosung aufwarten können.

Für den Fußball steht Dirk Schmitz. Der sportbegeisterte Malermeister aus Remscheid hat bezüglich seiner Lieblingsmannschaft zwar gerade ein paar betrübliche Tage hinter sich, den Wert der von ihm zur Verfügung gestellten Gewinnmöglichkeiten verändert sich aber nicht.

„Tut etwas Gutes mit den Trikots und den Schals!“

Dirk Schmitz, Malermeister

Schmitz sympathisiert mit Bayer Leverkusen, wird das 2:4 gegen Atletico Madrid in der Champions League und das 0:2 in der Bundesliga gegen Mainz nur zähneknirschend zur Kenntnis genommen haben. Anders könnte es Ihnen gehen, liebe Leserinnen und Leser. Schmitz hat uns zwei Originaltrikots von Bayer Leverkusen mit allen Unterschriften der Spieler für unsere Verlosung zur Verfügung gestellt. Dazu elf Schals von internationalen Auftritten Bayers aus den vergangenen Jahren. Unter anderem von Spielen gegen den FC Barcelona, Lazio Rom und AS Rom. „Tut etwas Gutes damit“, hat er uns mit auf den Weg gegeben. Machen wir.

+ Ob Sie nach dem Gewinn eines Bayer-Trikots so sprungstark wie Chicarito (r.) sind? Schön sind die Kleidungsstücke ja. © Guido Kirchner/dpa

Eishockey ist die Domäne der Remscheider Unternehmerfamilie Völkel. Sie unterstützt den Bundesligisten Düsseldorfer EG als Großsponsor, ist mit jedem Quadratzentimeter Eis im ISS-Dome auf Du. Wie gerne hätten Völkels erlebt, dass die DEG nach ihrem energischen Endspurt noch die Play-offs erreicht. Sie scheiterte knapp. Was nicht an Verteidiger Henry Haase lag, der sein Pensum im Laufe der Saison solide heruntergespult hat, nachdem er von den Eisbären Berlin in die Landeshauptstadt gewechselt war. Peter Völkel organisierte ein Trikot des Defensivmanns, sagte: „Bei der Aktion des RGA sind wir gerne dabei.“ Einen feinen DEG-Schal gibt es obendrein zu gewinnen.

+ Ein solch attraktives Trikot, wie es Henry Haase (DEG, r.) hier trägt, haben wir in unserer Verlosung. © Uwe Anspach/dpa

Kommen wir zum Handball, zum Bergischen HC. Der Bundesligist hat Morgenluft geschnuppert, nachdem er zwei der drei ersten Spiele des neuen Jahres gewonnen hat, zuletzt am Samstag mit 29:25 gegen Coburg. Das gibt neue Hoffnung im Abstiegskampf, obwohl mit Viktor Szilagyi der vermeintlich wichtigste Akteur für die Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht, nachdem er sich bei der Partie in Berlin einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Seine Karriere ist damit endgültig beendet, was die Verlosung seines Trikots mit der Nummer 23 besonders wertvoll macht. Sich das sportliche Kleidungsstück des langjährigen Weltklassespielers aus Österreich in den Schrank hängen zu können – das hat gewiss etwas. Zudem hat der BHC dem RGA-Sport in Person von Jörg Föste auch noch einen Handball mit den Signaturen aller Bundesliga-Akteure zur Verfügung gestellt. Für den Macher aus dem Beirat des Bundesligisten ist klar: „Unsere Aufgabe im weiteren Verlauf der Saison hat es noch in sich. Da helfen auch solche Verlosungsaktionen des RGA. Wie überhaupt alle positiven Dinge.“

So können Sie einen der tollen Preise gewinnen

WIE Schreiben Sie uns eine Mail, aus welchem Bereich Sie sich einen Gewinn wünschen. Damit wir Ihr Schreiben anschließend in eine der folgenden Kategorien einordnen können, aus denen eine Glücksfee die entsprechenden Gewinner zieht: Fußball, Eishockey, Handball, Darts. Der Eishockeyfan muss ja nicht unbedingt das Dartsbuch gewinnen. Und der BHC-Anhänger will sich wahrscheinlich eher nicht einen Bayer-Schal umhängen.

WANN Bis Mittwoch (1. März 2017, 22 Uhr) muss Ihre E-Mail (lokalsport@rga-online.de) bei uns eingegangen sein. Daraus sollte Ihr Name, Ihre Adresse, eine Telefonnummer und eben eine der oben genannten Kategorien hervorgehen. Gerne dürfen Sie uns diese Daten bis zum genannten Zeitpunkt auch mit herkömmlicher Post zukommen lassen: RGA-Sportredaktion, Alleestr. 77-81, 42853 Remscheid. Dann müssen Sie sich mit dem Absenden aber beeilen. Oder Sie werfen Ihr Schreiben direkt bei uns in den Kasten.

WAS Was wir Ihnen wünschen? Na, viel Glück!